به گزارش میراثآریا، جمشید حقی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه در سخنانی به مناسبت روز جهانی صنایعدستی، این روز را فرصتی برای پاسداشت هنرمندانی دانست که با دستان خود آثار هنری خلق میکنند و افزود: صنایعدستی در جهان امروز به عنوان یک صنعت اثرگذار شناخته میشود؛ صنعتی که اهمیت کار، ارزش آفرینش و خلاقیت انسانی را به نمایش میگذارد و شایسته آن است که برای آن روزی در تقویم جهانی ثبت و مراسمی در پاسداشت آن برگزار شود.
او با بیان اینکه هنرمندان و صنعتگران ما بیش از آنکه محصولی اقتصادی تولید کنند، یک اثر هنری با تاریخ بلند خلق میکنند، اظهار کرد: صنایعدستی ریشه در نیازها، تجربهها و زیستبوم نیاکان ما دارد و میراثی است که از دل تاریخ و فرهنگ ایرانی برآمده و امروز نیز میتواند هویت ایرانی را به جهان معرفی کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان کرمانشاه با تأکید بر نقش صنایعدستی در دیپلماسی فرهنگی خاطرنشان کرد: در دنیایی که مفهوم دیپلماسی فرهنگی اهمیت ویژهای یافته، ما باید با تکیه بر تاریخ، تمدن و فرهنگ غنی خود، ظرفیتهای ایرانی را به جهانیان عرضه کنیم. صنایعدستی یکی از مهمترین ابزارهای این معرفی است؛ چرا که در هر اثر دستساز، ذوق، شهود، روح و جان هنرمند ایرانی جاری است و همین ویژگی، آن را به سفیر فرهنگ ایران تبدیل میکند.
حقی با اشاره به تأثیر جهانیشدن بر برخی سنتها و آداب بومی افزود: متأسفانه بخشی از سنتها و دستاوردهای فرهنگی ارزشمند در سایه موج جهانیشدن در معرض فراموشی قرار گرفتهاند، اما صنایعدستی میتواند در بازآفرینی این فضاها نقشآفرین باشد و روح زمانه و زمینه تاریخی آثار را زنده نگه دارد.
او همچنین بر ضرورت پیوند دادن صنایعدستی با معیشت مردم تأکید کرد و گفت: این حوزه نباید صرفاً در بُعد فرهنگی دیده شود، بلکه باید به عنوان یک ظرفیت اقتصادی پایدار نیز مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند به بهبود وضعیت معیشتی هنرمندان و صنعتگران کمک کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان کرمانشاه در پایان با قدردانی از فعالان این حوزه اظهار کرد: پاسداشت صنایعدستی در واقع پاسداشت هویت، تاریخ و تمدن ایرانی است و لازم است برای تقویت این بخش، هم در عرصه فرهنگی و هم در عرصه اقتصادی، برنامهریزی جدیتری صورت گیرد.
در پایان این مراسم از ۶ نفر از هنرمندان پیشکسوت صنایعدستی استان کرمانشاه تجلیل شد.
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