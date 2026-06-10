۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۵

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

برگزاری نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام با معاونت صنایع‌دستی همزمان با آغاز هفته صنایع‌دستی

برگزاری نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام با معاونت صنایع‌دستی همزمان با آغاز هفته صنایع‌دستی

همزمان با آغاز هفته صنایع‌دستی، نشست فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با معاون صنایع‌دستی و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با آغاز هفته صنایع‌دستی، نشست فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با معاون صنایع‌دستی استان و جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ضمن تبریک فرارسیدن هفته صنایع‌دستی و روز جهانی صنایع‌دستی، نقش مؤثر معاونت صنایع‌دستی در حفظ، احیا و توسعه هنرهای سنتی و حمایت از هنرمندان و صنعتگران استان را مورد تأکید قرار داد.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی استان ایلام، اظهار کرد: تلاش‌های مجموعه معاونت صنایع‌دستی در مسیر توسعه تولید، آموزش، اشتغال‌زایی و معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان، شایسته قدردانی است و این حوزه نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد فرهنگ‌محور و صیانت از میراث فرهنگی و هنری استان ایفا می‌کند.

در پایان این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اهدای لوح سپاس از خدمات و تلاش‌های معاون و کارشناسان معاونت صنایع‌دستی استان قدردانی کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032001688
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

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