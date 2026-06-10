به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با آغاز هفته صنایع‌دستی، نشست فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با معاون صنایع‌دستی استان و جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ضمن تبریک فرارسیدن هفته صنایع‌دستی و روز جهانی صنایع‌دستی، نقش مؤثر معاونت صنایع‌دستی در حفظ، احیا و توسعه هنرهای سنتی و حمایت از هنرمندان و صنعتگران استان را مورد تأکید قرار داد.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی استان ایلام، اظهار کرد: تلاش‌های مجموعه معاونت صنایع‌دستی در مسیر توسعه تولید، آموزش، اشتغال‌زایی و معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان، شایسته قدردانی است و این حوزه نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد فرهنگ‌محور و صیانت از میراث فرهنگی و هنری استان ایفا می‌کند.

در پایان این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اهدای لوح سپاس از خدمات و تلاش‌های معاون و کارشناسان معاونت صنایع‌دستی استان قدردانی کرد.

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