آغاز دوره آموزشی جاجیم و نمدبافی برای بانوان روستای پاوه رود طارم

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عباسی ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی و در راستای ترویج هنرهای سنتی، کلاس‌های آموزشی رشته‌های جاجیم‌بافی و نمدبافی در روستای پاوه رود شهرستان طارم با هدف ارتقای مهارت‌های صنایع‌دستی برای بانوان آغاز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان طارم افزود: این دوره آموزشی با حضور ۲۰ نفر از بانوان علاقه‌مند و مستعد این روستا برگزار می‌شود تا علاوه بر آموزش‌های تخصصی، گامی مؤثر در جهت حفظ و احیای هنرهای اصیل منطقه برداشته شود.

او با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی در توسعه پایدار مناطق روستایی افزود: برگزاری این دوره‌ها علاوه بر احیاء و تداوم هنر بومی جاجیم و نمدبافی در این منطقه، کمک شایانی به توانمندسازی بانوان و ایجاد زمینه‌های اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای خانواده‌های روستایی خواهد کرد.

حسنی گفت: این دوره‌های آموزشی در ایام هفته صنایع‌دستی با هدف شناسایی و شکوفایی استعدادهای هنری در نقاط روستایی شهرستان طارم دنبال می‌شود.

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