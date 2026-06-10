به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا میرزاییپور روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد:دوره آموزشی قلمزنی ویژه هنرآموزان با هدف احیا، ترویج و بسترسازی برای اشتغال جوانان و علاقهمندان به هنرهای بومی همزمان با روز جهانی صنایع دستی در ساختمان صنایعدستی شهرستان ابهر برگزار میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ابهر افزود: این دوره آموزشی با حضور اساتید مجرب و کارشناس صنایع دستی و هنرهای سنتی و با هدف انتقال مهارتهای اصیل این رشته به هنرآموزان دنبال میشود.
او گفت: علاقهمندان به شرکت در این دورهها میتوانند جهت آموزش، روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ الی ۱۵ به ساختمان صنایعدستی شهرستان ابهر مراجعه کنند.
میرزاییپور بیان کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی بخشی از برنامههای حمایتی برای حفظ و تداوم صنایعدستی است که با استقبال خوب هنرآموزان ابهری مواجه شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ابهر عنوان کرد: صنایع دستی با معرفی فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید پایدار و توسعه آن منطقه دارد و باید بیش از گذشته برای احیای آن تلاش شود.
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