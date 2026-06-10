به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست خبری روز جهانی صنایع‌دستی، امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه، با حضور سید محمد رستگاری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و عبدالمجید عربی معاون صنایع‌دستی این اداره‌کل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در این نشست با تبریک روز جهانی صنایع‌دستی، هفته ملی صنایع‌دستی و روز ملی فرش دستباف، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای پایدار برای حمایت از هنرمندان تأکید کرد.

رستگاری با اشاره به بازسازی محل استقرار معاونت صنایع‌دستی استان گفت: این مجموعه که پیش از این در وضعیت نامناسبی قرار داشت، پس از مرمت و آماده‌سازی به فضایی برای استقرار معاونت صنایع‌دستی، فعالیت هنرمندان و برگزاری رویدادهای تخصصی تبدیل خواهد شد.

او راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در یزد و شهرستان‌ها را از مهم‌ترین نیازهای این حوزه برشمرد و افزود: ایجاد این بازارچه‌ها ضمن معرفی آثار و برندهای شاخص صنایع‌دستی، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم و گردشگران به تولیدات هنرمندان را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد همچنین از پیگیری سیاست کاربردی‌سازی صنایع‌دستی در بافت تاریخی خبر داد و اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت‌های موجود در بافت تاریخی بیش از گذشته در اختیار هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی قرار خواهد گرفت.

رستگاری با اشاره به همکاری این اداره‌کل با پارک فناوری استان افزود: حمایت از هنرمندان خلاق و مجموعه‌های نوآور، استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فراهم‌سازی زمینه استقرار فعالان این حوزه از جمله برنامه‌های در دست اجرا است.

او حفظ اصالت در کنار توجه به نوآوری و نیاز بازار را از الزامات احیای جایگاه فرش یزد دانست و گفت: این موضوع با همکاری اتحادیه فرش دستباف، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد همچنین از اختصاص اعتبارات تبصره ۱۵ به حوزه صنایع‌دستی خبر داد و تصریح کرد: این اعتبارات می‌تواند زمینه ارائه تسهیلات مناسب به هنرمندان و حمایت از فعالان این حوزه را فراهم کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای پروژه هتل پنج‌ستاره در یزد را یکی از طرح‌های مهم زیرساختی حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری به طور مستقیم در رونق صنایع‌دستی، افزایش حضور گردشگران و رشد اقتصادی استان اثرگذار است.

در ادامه این نشست، عبدالمجید عربی معاون صنایع‌دستی استان یزد با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و دستاوردهای این حوزه گفت: استان یزد در سال گذشته با دریافت ۶۵ گواهی مهر اصالت ملی، در جمع سه استان برتر کشور قرار گرفت.

عربی با اشاره به فعالیت کارگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف از جمله نساجی سنتی، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک، از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی در شهرستان‌های ابرکوه، تفت، میبد، بافق و اردکان خبر داد.

عربی افزود: شهرستان اردکان به عنوان شهر ملی نساجی سنتی شناخته می‌شود و بانوان هنرمند شهرستان بافق نیز با تولید ۵۰ هزار بادبزن حصیری برای زائران اربعین حسینی، نقش مؤثری در مشارکت‌های مردمی و ترویج صنایع‌دستی ایفا کرده‌اند.

معاون صنایع‌دستی استان یزد همچنین از برگزاری پنج دوره آموزشی در سال ۱۴۰۴ با محوریت خلاقیت، نوآوری، بازاریابی و تجاری‌سازی خبر داد و تأکید کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی و بازاریابی می‌تواند صنایع‌دستی را از یک فعالیت صرفاً تزئینی به بستری برای تولید، اشتغال و کسب‌وکار پایدار تبدیل کند.

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