جشنواره «طعم امید» در یاسوج، توانمندی افراد دارای معلولیت را در گردشگری خوراک به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ششمین جشنواره «طعم امید» امروز چهارشنبه ۲۰خرداد ماه ۱۴۰۵با مشارکت ۱۳ نفر از افراد دارای معلولیت در گروه‌های جسمی‌حرکتی، نابینایان و افراد مبتلا به سندروم داون در هتل پارسیان یاسوج برگزار شد؛ رویدادی که با رویکردی نوآورانه، ظرفیت‌های گردشگری خوراک و نقش‌آفرینی مؤثر افراد دارای معلولیت در این حوزه را به نمایش گذاشت.

این جشنواره با حضور یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی استانداری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره استاندارد برگزار شد.

همچنین سید مهدی یاسینی رئیس گروه تسهیل سفر دفتر توسعه گردشگری داخلی، سید عبدالله میرسید کارشناس این گروه و محمداسماعیل شیخ‌قرایی مدیرعامل انجمن فرهنگی، ورزشی و گردشگری معلولان پارس به عنوان نمایندگان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دبیرخانه گردشگری در این رویداد حضور داشتند و بر روند برگزاری آن نظارت کردند.

در این مراسم، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت توجه به همه ظرفیت‌های انسانی در مسیر توسعه گردشگری گفت: فراهم کردن زمینه حضور و بروز توانمندی‌های افراد دارای معلولیت در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی از وظایف دستگاه‌های متولی است و توسعه استان نباید محدود به قشر خاصی باشد.

او با بیان اینکه محدودیت جسمی مانعی برای بروز توانمندی‌های انسانی نیست، افزود: برگزاری این جشنواره نشان داد اراده، امید و خودباوری می‌تواند فراتر از هرگونه محدودیت ظاهری عمل کند.

امیرحسینی با اشاره به برگزاری هم‌زمان این جشنواره در چهار استان کشور ادامه داد: برگزیدگان مرحله استانی به رقابت‌های منطقه‌ای در استان فارس و سپس مرحله کشوری راه می‌یابند و با توجه به غنای غذاهای محلی و سنتی ثبت ملی شده در کهگیلویه و بویراحمد، امیدواریم استان در این رقابت‌ها جایگاه شایسته‌ای کسب کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد گردشگری خوراک را یکی از ظرفیت‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته استان دانست و تصریح کرد: این حوزه می‌تواند به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه گردشگری استان ایفای نقش کند.

او در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، هیئت داوران، مجموعه هتل پارسیان و اصحاب رسانه، اظهار امیدواری کرد که در دوره‌های آینده، این جشنواره با کیفیت و گستره بیشتری برگزار شود.

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