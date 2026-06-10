به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامحسین مظفری امروز چهارشنبه 20 خرداد ماه 1405 در حاشیه آیین بهره‌برداری از مسیر تشرف و بازار تاریخی فرش مشهد به همراه ۱۷ پروژه عمرانی منطقه ثامن در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه بازار فرش مشهد پیش از این فرسوده، آسیب‌پذیر و به‌هم‌ریخته بود، اما با همکاری و همت مجموعه‌های مختلف به مکانی فاخر و ارزشمند تبدیل شده و به اعتقاد من یکی از پروژه‌های ارزشمند شهر مشهد است.

استاندار خراسان رضوی درباره برنامه‌های استان برای احیای بافت‌های تاریخی گفت: انتظار از مردم بافرهنگ و ریشه‌دار خراسان این است که از آثار تاریخی و فرهنگی خود حفاظت کنند و خوشبختانه مردم نیز همواره پای کار بوده‌اند. ما نیز به عنوان حاکمیت و دستگاه‌های متولی بر حفظ مجموعه‌های تاریخی، دارای سابقه و دارای شناسنامه اصرار داریم؛ به‌ویژه در شهری مانند مشهد که از پیشینه تاریخی ارزشمندی برخوردار است.

او با اشاره به تخریب کلیسای انجیلی مشهد افزود: متأسفانه همه شاهد یک اتفاق تلخ بودیم؛ اینکه یکی از دستگاه‌های دولتی ساختمانی را که منتسب به کلیسای انجیلی بود، در زمانی خارج از وقت اداری تخریب کرد. به همین دلیل از شهردار مشهد، فرماندار و مجموعه میراث فرهنگی خواستم ستادی برای بازسازی خانه‌های تاریخی شهر مشهد و به‌طور ویژه برای این کلیسا تشکیل دهند.

مظفری تأکید کرد: موضع ما روشن است؛ شهرداری و دستگاه‌های مسئول نباید هیچ مجوزی برای ساخت‌وساز جدید در این زمین صادر کنند، مگر آنکه بنا دقیقاً با همان شکل و الگوی قبلی و مطابق نقشه‌های موجود در میراث فرهنگی عین به عین بازسازی شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: این بنا باید عیناً بازسازی شود و کاربری آن نیز به تالار گفت‌وگو و ساختمان گفت‌وگوی بین ادیان اختصاص یابد. این ساختمان پیش از این کلیسا بوده و ما معتقدیم امام رضا(ع) به عنوان امام مهربانی و عالم آل محمد(ص)، مبدع و پرچمدار گفت‌وگوی بین ادیان بوده‌اند. امیدواریم بتوانیم این فضا را به مرکزی برای گفت‌وگو و تعامل میان ادیان تبدیل کنیم.

مظفری کرد: خوشبختانه به نظر می‌رسد همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه همراه هستند و حتی دستگاهی که این اتفاق در مجموعه آن رخ داده نیز در این مسیر همکاری خواهد کرد. در این خصوص با مقامات ملی آن مجموعه نیز گفت‌وگو کرده‌ام و امیدواریم هیچ مانعی برای اجرای این طرح وجود نداشته باشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: طبیعتاً هزینه‌هایی برای خرید و تملک این زمین انجام شده و ما نیز در این زمینه همکاری خواهیم کرد. در صورت نیاز، موضوع جابه‌جایی یا واگذاری زمین معوض را پیگیری می‌کنیم و برای صدور مجوزهای لازم در مکان دیگری همکاری خواهیم داشت.

او تصریح کرد: اراده استان بر این است که در این مکان هیچ مجوزی برای ساخت‌وساز جدید صادر نشود و تنها راهکار مورد قبول، بازسازی بنا بر اساس نقشه‌های موجود و حفظ هویت تاریخی آن است.



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