بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نمایشگاه صنایعدستی که در شهرستان دیر از صبح امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه آغاز به کار کرده است، میزبان آثار هنرمندان برجسته شهرستان در رشتههای متنوعی از جمله حصیربافی، سفالگری، بافتههای داری، صنایعدستی دریایی و مجسمهسازی است.
هدف از برپایی این رویداد، حمایت از هنرمندان صنایعدستی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستان دیر و ایجاد بستری مناسب برای پیوند میان هنرمندان و علاقهمندان به هنرهای سنتی است.
این نمایشگاه به مدت دو روز پذیرای بازدیدکنندگان است و علاقهمندان میتوانند برای بازدید از آثار فاخر هنرمندان، تا ۲۱ خردادماه در نوبتهای صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به گالری خلیل عمرانی شهر دیر مراجعه کنند.
برنامههای جانبی فرهنگی و هنری از دیگر بخشهای جذاب این نمایشگاه دو روزه خواهد بود.
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