به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانیپور روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز جهانی و هفته صنایعدستی در سمنان با تأکید بر اینکه صنایعدستی، زیباترین جلوه هویت، فرهنگ و اصالت یک ملت است، اظهار کرد: هنرمندان صنایعدستی با دستان توانمند خود میراث ارزشمند گذشتگان را حفظ و به نسلهای آینده منتقل میکنند و نقش مهمی در معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی دارند.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان با اشاره به روند رو به رشد صنایعدستی استان در سالهای اخیر افزود: تا پیش از سال ۱۴۰۲، مجموع آثار دارای مهر اصالت ملی استان سمنان ۶۱ اثر بود، اما تنها در دو سال گذشته ۸۱ اثر دیگر از هنرمندان استان موفق به دریافت این نشان ارزشمند شدند که بیانگر ظرفیت بالای هنرمندان و افزایش اعتماد آنان به برنامهها و حمایتهای وزارت میراثفرهنگی و ادارهکل استان است.
او خاطرنشان کرد: پس از جنگ۱۲ روزه برای نخستین بار نمایشگاه سراسری صنایعدستی همزمان با جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد برگزار شد که با استقبال گسترده بازدیدکنندگان و فروش مطلوب محصولات هنرمندان همراه بود و تجربهای موفق در پیوند رویدادهای فرهنگی و اقتصادی به شمار میرود.
سلطانیپور در ادامه با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر شهرستانهای استان در حوزه صنایعدستی، خواستار پیگیری ثبت روستای ابرسنج به عنوان «روستای ملی نمد» شد و گفت: ابرسنج یکی از مهمترین مراکز تولید نمد در کشور است و شایستگی ثبت در فهرست روستاهای ملی صنایعدستی را دارد.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان تاکید کرد: استان سمنان پیش از این نیز با ثبت مهدیشهر به عنوان شهر ملی سوزن دوزی و کلاته خیج به عنوان شهر ملی دستبافتههای سنتی، جایگاه ویژهای در عرصه صنایعدستی کشور به دست آورده است.
او با اشاره به برنامههای آموزشی اجرا شده در سال گذشته اظهار کرد: بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر در نقاط مختلف استان از دورههای رایگان آموزش صنایعدستی بهرهمند شدند و این آموزشها برای گروههای مختلف از جمله زندانیان، سربازان و سایر اقشار جامعه برگزار شد و نقش مهمی در توسعه مهارتآموزی و اشتغال ایفا کرده است.
سلطانی پور همچنین از صدور مجوز فعالیت بیش از ۹ فروشگاه صنایعدستی در دو سال گذشته خبر داد و افزود: در این مدت تسهیلات حمایتی نیز برای تقویت فعالیت هنرمندان و فعالان این حوزه پرداخت شده است.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان با تأکید بر اینکه آینده صنایعدستی در تعامل میان خلاقیت، فناوری و بازار شکل میگیرد، بیان کرد: در همین راستا تفاهمنامهای با یکی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری منعقد شده است تا زمینه حضور هنرمندان استان در بازارهای آنلاین و فروش دیجیتال محصولات صنایعدستی فراهم شود.
او از آغاز قریبالوقوع عملیات اجرایی بازارچه صنایعدستی سمنان نیز خبر داد و اظهار کرد: با تأمین منابع از محل فروش اموال تملیکی، مقدمات اجرای این پروژه فراهم شده و بهزودی عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.
سلطانی پور با اشاره به توسعه حضور هنرمندان استان در رویدادهای تخصصی افزود: طی سالهای اخیر شرایط حضور هنرمندان سمنانی در نمایشگاههای ملی و بینالمللی از جمله نمایشگاه اکسپو و نمایشگاه سلیمانیه عراق فراهم شده و همچنین روند شکلگیری انجمنها، تشکلها و خوشههای تولیدی صنایعدستی در استان تقویت شده است.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان در پایان از حمایتهای استاندار سمنان، فرمانداران، دستگاههای اجرایی، رسانهها و مردم استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد هفته صنایعدستی سرآغاز فصل جدیدی از نوآوری، رونق اقتصادی و توسعه بازار و شکوفایی هرچه بیشتر توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی استان سمنان باشد.
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