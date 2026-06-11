رونمایی از الواح ثبت ملی ۲ شهر و یک روستای خوزستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این مراسم که با حضور رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مسئولان و هنرمندان در اداره کل میراث فرهنگی خوزستان به اجرا درآمد از الواح ثبت ملی سه نقطه شاخص صنایع‌دستی استان رونمایی شد.

بر اساس این ثبت‌های ملی؛ شهر شادگان به عنوان شهر ملی حصیربافی، شهر ایذه به عنوان شهر ملی گلیم‌بافی و روستای شوکل حاجیوند به عنوان روستای ملی چوقابافی به ثبت رسیده‌اند.

رضا نجاتی در این آیین با تبریک این موفقیت به هنرمندان استان، ثبت ملی این شهرها و روستاها را گامی مؤثر در مسیر تقویت هویت فرهنگی، توسعه گردشگری دانست و بر حمایت مدیریت استان از هنرمندان صنایع‌دستی تأکید کرد.

محمد جوروند نیز با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی خوزستان اظهار کرد: ثبت ملی این مناطق حاصل تلاش هنرمندان و پیگیری‌های تخصصی حوزه صنایع‌دستی استان است و این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هر چه بهتر برندهای بومی خوزستان در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

رونمایی از این الواح ملی برگ زرین دیگری در کارنامه صنایع‌دستی خوزستان به شمار می‌رود و جایگاه استان را به عنوان یکی از قطب‌های مهم هنرهای سنتی کشور تثبیت می‌کند.

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