به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین رونمایی از این کتاب همزمان با آیین نکوداشت روز ملی صنایع‌دستی با حضور جواد کاظم‌نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان، و محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ اجرایی شد.

آیین نکوداشت روز ملی صنایع‌دستی امسال با شعار «صنایع‌دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» در حالی برگزار شد که رونمایی از کتاب «هنر دستان» یکی از محورهای اصلی این مراسم بود.

این اثر در قطع خشتی، به دو زبان فارسی و انگلیسی، شامل معرفی اثر، معرفی هنرمند، ویژگی محصول، شماره همراه هنرمند و شهرستان محل تولید در ۱۰۰۰ نسخه چاپ شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان در این آیین با تبریک فرارسیدن روز جهانی صنایع دستی و قدردانی از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های هنرمندان این حوزه اظهار کرد: هنرمندان صنایع دستی سفیران فرهنگ، هویت و تمدن خوزستان هستند و نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی استان در سطح ملی و بین‌المللی ایفا می‌کنند.

جواد کاظم‌نسب الباجی با اشاره به جایگاه تاریخی هنر در خوزستان افزود: خوزستان تنها استان صنعت، نفت و کشاورزی نیست، بلکه مهد تمدن، فرهنگ و هنر است و آثار تولیدشده توسط هنرمندان صنایع دستی، بازتابی از هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین به شمار می‌رود.

«هنر دستان» که به عنوان مجموعه‌ای فاخر برای ثبت و معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی استان گردآوری شده است، با مدیریت محمد جوروند، مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، و نظارت سیدمحمد عبودزاده، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خوزستان انتشار یافت.

زهرا طهماسبی (گردآورنده)، معصومه طالب‌باغبانی (طراح گرافیک و صفحه‌آرایی)، مهرداد میثاقیان (عکاس آثار) و حمزه روستایی (مترجم) گروه تولید این اثر را تشکیل می دادند.

فرآیند ارزیابی آثار هشتمین دوره مهر اصالت ملی صنایع‌دستی خوزستان با رویکردی تخصصی و فرهنگ‌ساز توسط هیئت داوران متشکل از عباس رحیمی (دکترای پژوهش هنر)، نسرین ارجمندی و زهرا طهماسبی (کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس)، عاطفه توکلیان، مهلا منجزی‌حسین و ارمغان کیوان (کارشناسان ارشد پژوهش هنر) انجام شد.

این هیئت آثار رسیده در بخش‌های متنوعی شامل بافته‌های داری و غیرداری: گلیم‌بافی، صنایع چوبی و حصیری: خراطی چوب، کپوبافی و احجام چوبی، نساجی سنتی: چوقابافی، موج‌بافی و احرامی‌بافی، میناکاری: مینای صبی، پوشاک سنتی: البسه محلی عرب، رودوزی‌های سنتی: بلوچی‌دوزی، صنایع‌دستی سنگی: حجاری سنتی و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، صنایع‌دستی چرمی: تولیدات چرمی دست‌دوز، کاشی سنتی، سفال و سرامیک: سفال و سرامیک و صنایع‌دستی فلزی: زیورآلات سنتی مورد بررسی دقیق قرار دادند که در نهایت ۴۸ اثر ارزنده از صنعتگران صاحب‌ذوق خوزستان، به دلیل دقت و ظرافت بالا موفق به کسب نشان «مهر اصالت ملی» شدند.

همچنین پگاه پورهاشمیان، گلی کیانی چهاربنیچه‌زاده، شیرین ابراهیمی، مرتضی رحیمی‌لرکی، فاطمه رحیمی‌لرکی، ثریا موسوی‌گورایی، ماهی‌جان کرد، مروارید شیخ‌زاده، ماه‌افروز اسماعیل‌وندی، محمد مهدی صالحی، صنوبر حسینی احمدفداله، حدیث باقریان‌زاده، آمنه کایدگپ، رضا ستارنژاد، زهرا یاسمی‌یاراحمد، مهتاب عسکری‌پویا، مریم تختایی‌پور، فاطمه تخته، عبدالرحیم فروتن، محمود مرادی‌زارعی، اشرف نظرزاده‌دناک، نرگس ظهیرنیا، فاطمه علوی، بهروز رحمتی، سهام رسولی‌راد، الهه پورشکیبایی، احسان جلیلی سچه‌گانی، عظیمه چراغیگاه، افسانه زلقی، یسنا احمدی نورالدین‌وند، زری یوسفی پوزگانی، مصطفی پنبه‌دانه‌پور، مهین جمال‌پور، محترم خسروی حاجی‌وند، گلبناز محمدی حاجی‌وند، لیلا حرگانی زویری، میترا روانفر، مرجان روانفر، مهان روانفر، فرشاد خوش‌بصیرت، مرداد دباغیان، کتایون محمدی، الهام رفعت‌پناه، راضیه آبرهام و علیرضا خلیفه نیل‌ساز صنعتگران صاحب اثری هستند که موفق به کسب این نشان ملی شده‌اند.

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