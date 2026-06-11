به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد معتمدی‌زاده شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در آیین پاسداشت روز جهانی صنایع‌دستی و افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی خلاق ترنگ در کرمان، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری اظهار کرد: توسعه این بخش بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر نیست و خوشبختانه در استان کرمان با رویکرد توسعه‌محور مدیریت ارشد استان، اقدامات و تصمیمات مؤثری در این زمینه در حال پیگیری است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن افزود: بخشی از این اعتبارات می‌تواند به حمایت از حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری و فعالیت‌های پژوهشی اختصاص یابد تا زمینه رشد و توسعه این بخش‌ها فراهم شود.

او مهم‌ترین دغدغه فعالان صنایع‌دستی را کمبود حمایت‌های مالی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی دانست و تصریح کرد: حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه نیازمند تسهیل فرآیندهای مالی و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر است.

معتمدی‌زاده همچنین بر اهمیت پژوهش در حوزه تاریخ، فرهنگ و میراث استان تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پژوهشی می‌تواند به شناسایی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده تاریخی و فرهنگی کرمان کمک کرده و زمینه‌ساز توسعه گردشگری و اقتصاد فرهنگی در استان شود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس توسعه صادرات صنایع‌دستی را از دیگر اولویت‌های این حوزه برشمرد و افزود: ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید در کنار یکدیگر قرار گرفته تا شرایط لازم برای حضور گسترده‌تر محصولات صنایع‌دستی استان در بازارهای ملی و بین‌المللی فراهم شود.

او در پایان با اشاره به محدودیت منابع مالی دستگاه‌های فرهنگی کشور، بر ضرورت مشارکت بیشتر دولت، بخش خصوصی و صنایع بزرگ در حمایت از حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و فرهنگ تأکید کرد.

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