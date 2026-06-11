۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۴

پیشکسوتان صنعتگران و غرفه‌داران خانه صنایع‌دستی خراسان شمالی تجلیل شدند

پیشکسوتان صنعتگران و غرفه‌داران خانه صنایع‌دستی خراسان شمالی تجلیل شدند

پیشکسوتان، فعالان، صنعتگران و غرفه‌داران خانه صنایع‌دستی خراسان شمالی، در همایش گرامی‌داشت روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی فرش دستباف تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین تقدیر از هنرمندان و صنعتگران خراسان شمالی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه و در حاشیه همایش گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی فرش دستباف با حضور استاندار خراسان شمالی، نماینده مردم شهرستان اسفراین در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و شهرداران در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.
در این مراسم، از جمعی از پیشکسوتان حوزه صنایع‌دستی استان، فعالان برجسته این عرصه، صنعتگران دارای مهر اصالت و همچنین غرفه‌داران خانه صنایع‌دستی با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد.
این تجلیل با هدف پاسداشت تلاش‌ها، مهارت‌ها و نقش‌آفرینی ارزشمند هنرمندان صنایع‌دستی انجام شد؛ هنرمندانی که با حفظ اصالت‌های بومی و انتقال دانش و تجربه، سهم مهمی در تداوم و پویایی هنرهای سنتی استان دارند.
همچنین تقدیر از غرفه‌داران خانه صنایع‌دستی، به‌عنوان بخشی از فعالان میدانی این حوزه، بر اهمیت حمایت از عرضه و معرفی محصولات هنرمندان استان تأکید داشت.
این برنامه در حاشیه همایش روز جهانی صنایع‌دستی، جلوه‌ای از توجه به سرمایه انسانی این حوزه بود و بر جایگاه پیشکسوتان و هنرمندان خلاق در اعتلای صنایع‌دستی خراسان شمالی تأکید کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101796
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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