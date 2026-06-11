به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین تقدیر از هنرمندان و صنعتگران خراسان شمالی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه و در حاشیه همایش گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی فرش دستباف با حضور استاندار خراسان شمالی، نماینده مردم شهرستان اسفراین در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و شهرداران در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

در این مراسم، از جمعی از پیشکسوتان حوزه صنایع‌دستی استان، فعالان برجسته این عرصه، صنعتگران دارای مهر اصالت و همچنین غرفه‌داران خانه صنایع‌دستی با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد.

این تجلیل با هدف پاسداشت تلاش‌ها، مهارت‌ها و نقش‌آفرینی ارزشمند هنرمندان صنایع‌دستی انجام شد؛ هنرمندانی که با حفظ اصالت‌های بومی و انتقال دانش و تجربه، سهم مهمی در تداوم و پویایی هنرهای سنتی استان دارند.

همچنین تقدیر از غرفه‌داران خانه صنایع‌دستی، به‌عنوان بخشی از فعالان میدانی این حوزه، بر اهمیت حمایت از عرضه و معرفی محصولات هنرمندان استان تأکید داشت.

این برنامه در حاشیه همایش روز جهانی صنایع‌دستی، جلوه‌ای از توجه به سرمایه انسانی این حوزه بود و بر جایگاه پیشکسوتان و هنرمندان خلاق در اعتلای صنایع‌دستی خراسان شمالی تأکید کرد.

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