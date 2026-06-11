به گزارش خبرنگار میراث آریا، صدیف بدری در رویداد «بازآنو» نخستین رویداد ملی توسعه اقتصاد خلاق محلی اردبیل، که روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، با تبریک روز جهانی صنایع دستی به فعالان این عرصه در کشور و استان، اظهار کرد: اقتصاد خلاق در حوزه صنایع دستی به خوبی نشان داده است که علم، دانش و مهارت میتواند به ثروتآفرینی و ایجاد ارزش افزوده منجر شود.
او با اشاره به نقش دانش و فناوری در پیشرفت کشورها افزود: امروز جهان در اوج تحولات فناورانه قرار دارد و هر ملتی که نتواند از ظرفیتهای علمی و تکنولوژیکی بهرهمند شود، ناگزیر به تبعیت از دیگران خواهد بود و نمیتواند جایگاه عزتمندانهای در عرصه جهانی داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت فناوریهای نوین در عرصههای مختلف تصریح کرد: شرایط کنونی جهان و تحولات منطقهای که به شدت تحت تأثیر فناوریهای پیشرفته قرار دارد، اهمیت بهرهگیری از دانش روز را بیش از پیش آشکار کرده است. خوشبختانه در حوزه دفاعی و نظامی، اتکا به دانش و فناوریهای نوین موجب شده کشورمان از توانمندیهای قابل توجهی برخوردار باشد و در کنار بصیرت و آگاهی ملت ایران، زمینه مقاومت و اقتدار ملی فراهم شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز باید همانند بخش دفاعی، به فناوریهای روز مجهز شویم و زمینه حضور و فعالیت جوانان خلاق، متخصص و باانگیزه را فراهم کنیم. اصلاح ساختارهای موجود باید با جدیت از سوی دولت دنبال شود و مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر، حمایتهای لازم را به عمل خواهد آورد.
بدری در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد خلاق، ابراز امیدواری کرد که با اجرای مصوبات جدید مجلس، مسیر توسعه تولید، اشتغال و نوآوری هموار گردد.
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