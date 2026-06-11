به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، در حاشیه بازدید جمعی از خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر استان تهران از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان صنایع دستی البرز، اظهارکرد: برگزاری تورهای رسانه‌ای با هدف آشنایی نزدیک اصحاب رسانه با فعالیت هنرمندان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌هایی است که شاید کمتر دیده شده‌اند، اما می‌توانند نقش مهمی در مسیر توسعه استان ایفا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: صنایع دستی پیوند عمیقی با فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی مردم دارد و هر اثر صنایع دستی روایتگر بخشی از هویت یک منطقه است. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا، صنایع دستی نه تنها به عنوان یک محصول فرهنگی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد خلاق مورد توجه قرار گرفته و توانسته زمینه‌ساز اشتغال، جذب گردشگر و معرفی فرهنگ بومی به جهانیان شود.

زینالی بیان کرد: البرز به دلیل تنوع فرهنگی، حضور اقوام مختلف، پیشینه تاریخی و برخورداری از هنرمندان توانمند، از ظرفیت بالایی در حوزه صنایع دستی برخوردار است. هنرمندان این استان در رشته‌های مختلف فعالیت دارند و آثار ارزشمندی تولید می‌کنند که می‌تواند در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه صنایع دستی، حمایت از هنرمندان و فراهم کردن بستر مناسب برای معرفی و فروش محصولات آنان است. اگر زنجیره تولید تا عرضه به شکل اصولی تقویت شود، صنایع دستی می‌تواند به یک منبع پایدار درآمد برای خانواده‌ها و جوامع محلی تبدیل شود.

او گفت: وظیفه ما این است که شرایطی فراهم کنیم تا هنرمندان علاوه بر حفظ اصالت و کیفیت آثار خود، بتوانند محصولاتشان را به بازارهای گسترده‌تری معرفی کنند. برگزاری نمایشگاه‌ها، ایجاد بازارچه‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تقویت ارتباط میان هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری از جمله اقداماتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

این مسئول در ادامه به اهمیت نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها پل ارتباطی میان مردم و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری جامعه هستند. بسیاری از توانمندی‌های موجود در استان‌ها زمانی مورد توجه قرار می‌گیرند که به درستی معرفی و روایت شوند. حضور خبرنگاران در میان هنرمندان صنایع دستی می‌تواند به دیده شدن تلاش‌ها و خلاقیت‌های این قشر کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تأکید کرد: رویکرد ما این است که نگاه‌ها نسبت به البرز تغییر کند و این استان از یک مسیر عبوری به مقصدی برای حضور گردشگران تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند معرفی ظرفیت‌ها، تقویت رویدادهای فرهنگی و ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران است.

او افزود: صنایع دستی یکی از ابزارهای مهم برای تحقق این هدف است؛ چراکه گردشگر فقط به دنبال بازدید از یک مکان نیست، بلکه به دنبال تجربه فرهنگ، آشنایی با هنرهای بومی و همراه بردن بخشی از خاطرات سفر خود است. محصولات صنایع دستی می‌توانند این ارتباط فرهنگی را میان مقصد گردشگری و بازدیدکنندگان ایجاد کنند.

زینالی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری بدون توجه به فرهنگ و هنر بومی امکان‌پذیر نیست و صنایع دستی می‌تواند به عنوان یکی از حلقه‌های اتصال میان میراث فرهنگی، اقتصاد و گردشگری عمل کند. هر اندازه بتوانیم ظرفیت‌های هنرمندان را بهتر معرفی کنیم، به همان میزان زمینه برای رونق گردشگری فرهنگی و افزایش مشارکت جوامع محلی فراهم خواهد شد.

این مسئول در پایان با قدردانی از حضور اصحاب رسانه در این برنامه، گفت: هدف از برگزاری چنین بازدیدهایی ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان رسانه‌ها و فعالان حوزه فرهنگ و هنر است تا ظرفیت‌های واقعی استان به شکل دقیق و حرفه‌ای به مردم معرفی شود. البرز دارای سرمایه‌های ارزشمندی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و با همراهی همه دستگاه‌ها می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های بزرگ اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرد.

انتهای پیام/