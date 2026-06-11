قدردانی از شهردار و اعضای شورای شهر تربت حیدریه برای اهتمام و تلاش بر حفظ میراث فرهنگی شهرستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید جواد موسوی امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، همزمان با هفته صنایع‌دستی و در ادامه سفرهای دوره‌ای به شهرستان‌های استان، به همراه معاونان این اداره‌ کل به تربت‌حیدریه سفر کرد و در دیدار با شهردار تربت‌حیدریه، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از فعالان حوزه گردشگری، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای توسعه گردشگری این شهرستان تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، ادبی و معنوی تربت‌حیدریه گفت: این شهرستان با برخورداری از پیشینه غنی فرهنگی و جایگاه ویژه به عنوان شهر علم، ادب و عرفان، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور برخوردار است.

موسوی افزود: راه‌اندازی قطار گردشگری و طراحی بسته‌های سفر ویژه تربت‌حیدریه را از برنامه‌های مهم توسعه گردشگری شهرستان برشمرد واعلام داشت اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی منطقه و افزایش حضور گردشگران ایفا کند.

او همچنین بر معرفی و عرضه سوغات شاخص شهرستان از جمله زعفران و سنگ‌های قیمتی عقیق تربت‌حیدریه تأکید کرد و گفت:

ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی علاوه بر حمایت از هنرمندان، زمینه توسعه اقتصاد گردشگری و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به مشارکت گسترده مردم تربت‌حیدریه در مرمت و حفاظت از آثار تاریخی اظهار داشت: این شهرستان بیشترین سهم مشارکت مردمی در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی را در استان دارد که نشان‌دهنده توجه و علاقه مردم به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی منطقه است.

موسوی تأکید کرد: میراث‌فرهنگی نه‌تنها مانعی برای توسعه نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه پایدار شهری، فرهنگی و اقتصادی ایفای نقش کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی شهرستان، بر لزوم توجه ویژه به مفاخر و چهره‌های برجسته‌ای همچون استاد قهرمان تأکید کرد و گفت: معرفی و پاسداشت این شخصیت‌های تأثیرگذار می‌تواند نقش مهمی در تقویت گردشگری فرهنگی و هویت‌بخشی به منطقه داشته باشد.

او در پایان از همکاری‌های سازنده شهرداری تربت‌حیدریه در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قدردانی کرد و بر تداوم همکاری‌های مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و مدیریت شهری برای تحقق برنامه‌های توسعه گردشگری شهرستان تأکید کرد

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