معرفی صنایع دستی البرز مسیر پیوند هنر سنتی با گردشگری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با 20 خرداد، روز جهانی صنایع دستی با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعدادی از اهالی رسانه استان تهران در حوزه فرهنگ و هنر در قالب یک تور رسانه‌ای از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان استان البرز بازدید کردند.

ژیلا خدادادی، در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت معرفی توانمندی‌های هنرمندان البرزی اظهارکرد: همزمان با روز جهانی صنایع دستی، فرصتی فراهم شد تا اصحاب رسانه از نزدیک با بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند این حوزه در استان آشنا شوند.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: صنایع دستی البرز بخشی از هویت فرهنگی، تجربه زیسته هنرمندان و میراثی است که نسل به نسل منتقل شده است. به همین دلیل تلاش داریم ظرفیت‌های موجود را از طریق رسانه‌ها، رویدادها و برنامه‌های مختلف به جامعه معرفی کنیم تا جایگاه واقعی صنایع دستی استان شناخته شود.

خدادادی با اشاره به بازدید خبرنگاران از کارگاه‌های شاخص صنایع دستی استان ادامه داد: نخستین مقصد این برنامه، کارگاه استاد یامی یکی از استادان رشته خراطی کشور بود؛ هنرمندی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده و دارنده مهر اصالت ملی و مهر اصالت بین‌المللی است.

او تصریح کرد: حضور چنین هنرمندانی نشان می‌دهد البرز در رشته‌های مختلف صنایع دستی دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است و بسیاری از این هنرمندان با وجود برخورداری از دانش و مهارت بالا، نیازمند معرفی و دیده شدن بیشتر هستند.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در ادامه به بازدید از کارگاه رنگرزی گیاهی خانم سلمانی اشاره کرد و گفت: این کارگاه به عنوان نخستین کارگاه تخصصی رنگرزی گیاهی صنایع دستی در استان البرز فعالیت می‌کند و ویژگی مهم آن این است که تمام فرآیند تولید، از آماده‌سازی مواد اولیه و تهیه رنگ‌های طبیعی تا بافت و عرضه محصول، توسط خود هنرمند انجام می‌شود.

این مسئول توضیح داد: تخصص اصلی این هنرمند در حوزه گلیم است و فعالیت چنین کارگاه‌هایی علاوه بر حفظ اصالت هنرهای سنتی، می‌تواند الگویی برای توسعه مشاغل خانگی و اقتصاد مبتنی بر هنر باشد.

خدادادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت روستای گلستانک در حوزه سفال و سرامیک اظهار کرد: این روستا در سال ۱۴۰۳ به عنوان روستای ملی سفال و سرامیک ثبت شد و امروز اصحاب رسانه از دو کارگاه فعال این حوزه شامل کارگاه استاد فرجی و خانم خلج بازدید کردند و از نزدیک با چگونگی فعالیت آنها آشنا شدند.

او ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۳۰ کارگاه سفال و سرامیک در روستای گلستانک فعال است و هنرمندان شاخصی در این منطقه حضور دارند که برخی از آنها از چهره‌های شناخته‌شده کشور در این رشته محسوب می‌شوند.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه هدف‌گذاری آینده این است که سفال و سرامیک به عنوان یکی از سوغات‌های اصلی استان معرفی شود، گفت: نگاه ما این است که گردشگری که وارد البرز و شهر کرج می‌شود، علاوه بر بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، بتواند محصولی اصیل و دارای هویت فرهنگی از این استان به عنوان سوغات همراه خود ببرد.

این مسئول در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به توجه اداره‌کل میراث فرهنگی البرز به فعالیت هنرمندان در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان گفت: یکی دیگر از برنامه‌های این بازدید، حضور در کارگاه آقای مدرسی در شهر هشتگرد بود؛ هنرمندی که علاوه بر تولید صنایع دستی، از مربیان فعال حوزه آموزش نیز محسوب می‌شود و سال‌ها در زمینه انتقال مهارت‌های صنایع دستی با اداره‌کل میراث فرهنگی همکاری داشته است.

او تصریح کرد: یکی از سیاست‌های ما این است که حمایت از صنایع دستی محدود به مرکز استان نباشد و ظرفیت هنرمندان شهرستان‌ها و مناطق مختلف نیز شناسایی و معرفی شود و برگزاری تورهای رسانه‌ای و بازدید خبرنگاران از کارگاه‌های صنایع دستی می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده استان داشته باشد، چراکه رسانه‌ها حلقه اتصال میان هنرمندان و جامعه هستند.

خدادادی در ادامه به برنامه‌های هفته صنایع دستی در البرز اشاره کرد و گفت: در این هفته چندین رویداد و بازارچه صنایع دستی برگزار می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها نمایشگاهی است که با همکاری اداره تعاون در محل نمایشگاه مشاغل خانگی برپا خواهد شد. همچنین سه مجوز برای برگزاری بازارچه‌های صنایع دستی در نقاط مختلف شهر صادر شده است که این بازارچه‌ها هفته آینده آغاز به کار می‌کنند.

این مسئول از اجرای یک پویش فرهنگی با محوریت معرفی شهدای میناب نیز خبر داد و افزود: این برنامه با همکاری شرکت ترانه گیسو برگزار می‌شود و در حاشیه آن، کودکان و نوجوانان با هنر سفالگری آشنا می‌شوند و هر کدام یکی از شهدای میناب را به عنوان دوست شهید خود انتخاب و معرفی خواهند کرد.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان گفت: صنایع دستی زمانی می‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد که علاوه بر حمایت از تولید، برای معرفی، بازاریابی و پیوند آن با گردشگری نیز برنامه‌ریزی شود. البرز از ظرفیت هنرمندان توانمند و رشته‌های متنوع صنایع دستی برخوردار است و تلاش ما این است که این ظرفیت‌ها بیش از گذشته در سطح ملی دیده شود.

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