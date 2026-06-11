۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۱

توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی؛ محور نشست مشترک میراث‌فرهنگی و بهزیستی قزوین در روز جهانی صنایع‌دستی

توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی؛ محور نشست مشترک میراث‌فرهنگی و بهزیستی قزوین در روز جهانی صنایع‌دستی

به‌مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی و با هدف هم‌افزایی برای توسعه فعالیت‌های آموزشی در حوزه صنایع‌دستی برای جامعه هدف بهزیستی و برگزاری رویدادهای مشترک با استفاده از ظرفیت‌های دو دستگاه، غلامرضایی مدیرکل بهزیستی با مهدوی سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین دیدار کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست که روز چهارشنبه 20 خرداد 1405 برگزار شد، طرفین بر اهمیت هم‌افزایی بین دو دستگاه برای ارتقای سطح خدمات و فراهم آوردن فرصت‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی برای توانخواهان و جامعه هدف بهزیستی تأکید کردند.

همچنین در این نشست راهکارهای اجرایی و محتوایی برگزاری رویدادهای مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی مشترک برای پیگیری و عملیاتی‌سازی برنامه‌ها تشکیل شود.

غلامرضایی در این دیدار اظهار کرد: تلاش ما بر این است تا با همکاری دستگاه‌های فرهنگی استان، بسترهای مناسبی برای حضور پررنگ‌تر جامعه هدف بهزیستی در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مهارت‌آموزی فراهم شود.

مهدوی نیز ضمن گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی، بر نقش این حوزه در توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید کرد و گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آمادگی کامل دارد تا در زمینه برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی صنایع‌دستی برای جامعه هدف بهزیستی همکاری کرده و از ظرفیت‌های موجود برای توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی بهره‌گیری کند.

او افزود: حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرفیت‌های فراوانی برای ارائه خدمات و برنامه‌های متنوع به اقشار مختلف جامعه از جمله جامعه هدف بهزیستی دارد و تلاش خواهیم کرد با اجرای برنامه‌های مشترک، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر این عزیزان از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101816
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

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