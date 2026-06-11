به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست که روز چهارشنبه 20 خرداد 1405 برگزار شد، طرفین بر اهمیت هم‌افزایی بین دو دستگاه برای ارتقای سطح خدمات و فراهم آوردن فرصت‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی برای توانخواهان و جامعه هدف بهزیستی تأکید کردند.

همچنین در این نشست راهکارهای اجرایی و محتوایی برگزاری رویدادهای مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی مشترک برای پیگیری و عملیاتی‌سازی برنامه‌ها تشکیل شود.

غلامرضایی در این دیدار اظهار کرد: تلاش ما بر این است تا با همکاری دستگاه‌های فرهنگی استان، بسترهای مناسبی برای حضور پررنگ‌تر جامعه هدف بهزیستی در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مهارت‌آموزی فراهم شود.

مهدوی نیز ضمن گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی، بر نقش این حوزه در توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید کرد و گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آمادگی کامل دارد تا در زمینه برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی صنایع‌دستی برای جامعه هدف بهزیستی همکاری کرده و از ظرفیت‌های موجود برای توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی بهره‌گیری کند.

او افزود: حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرفیت‌های فراوانی برای ارائه خدمات و برنامه‌های متنوع به اقشار مختلف جامعه از جمله جامعه هدف بهزیستی دارد و تلاش خواهیم کرد با اجرای برنامه‌های مشترک، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر این عزیزان از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

انتهای پیام/