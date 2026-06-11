۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۴

از آیات نور تا کلمات عشق / افتتاح نمایشگاه آثار دو رویداد ملی در مجموعه دولتخانه صفوی قزوین

از آیات نور تا کلمات عشق / افتتاح نمایشگاه آثار دو رویداد ملی در مجموعه دولتخانه صفوی قزوین

نمایشگاه آثار منتخب بیست‌ویکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره ملی نقاشی‌خط آیات با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، معاون امور هنری وزارت ارشاد، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست میراث‌فرهنگی استان و جمعی از هنرمندان و هنردوستان در مجموعه دولتخانه صفوی قزوین گشایش یافت.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نمایشگاه که روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با برگزاری آیین اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره ملی نقاشی‌خط آیات فعالیت خود را آغاز کرد، مجموعه‌ای از آثار برگزیده و راه‌یافته به مرحله نهایی جشنواره در رشته‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث و نقاشی‌خط آیات در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه با بهره‌گیری از مضامین رضوی، آیات قرآن کریم و مفاهیم دینی و معنوی، جلوه‌ای از ظرفیت‌های هنر ایرانی‌اسلامی را به نمایش می‌گذارند و بیانگر خلاقیت و توانمندی هنرمندان برجسته کشور در عرصه خوشنویسی و نقاشی‌خط هستند.

از آیات نور تا کلمات عشق / افتتاح نمایشگاه آثار دو رویداد ملی در مجموعه دولتخانه صفوی قزوین

گفتنی است بیست‌ویکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره ملی نقاشی‌خط آیات با مشارکت هنرمندانی از استان‌های مختلف کشور و با هدف ترویج فرهنگ رضوی، تعمیق مفاهیم قرآنی و حمایت از هنرهای اصیل ایرانی و اسلامی برگزار شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101826
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

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