۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۳

دیدار مسئولان میراث فرهنگی زنجان با خانواده شهید جبار حسنی

دیدار مسئولان میراث فرهنگی زنجان با خانواده شهید جبار حسنی

در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین تجلیل از جایگاه والای هنرمندان متعهد و اثرگذار، در دومین روز از هفته صنایع‌دستی، مسئولان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با خانواده شهید جبار حسنی، هنرمند چاقوساز روستای میرجان، دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در دومین روز از هفته صنایع‌دستی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، معاون صنایع‌دستی استان، فرمانده پایگاه بسیج حمزه سیدالشهدا (ع) اداره‌کل و جمعی از عوامل صداوسیمای شبکه اشراق،عصر  روز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور در منزل شهید جبار حسنی هنرمند رشته چاقوسازی در روستای میرجان، با خانواده این شهید هنرمند دیدار و گفت‌وگو کردند. 

سید میکائیل موسوی در این دیدار اظهار کرد: شهید جبار حسنی از هنرمندان برجسته و فعال رشته چاقوسازی در روستای میرجان بود که در دوران دفاع مقدس و در جریان جنگ رمضان، به مقام والای شهادت نائل آمد. یاد و نام این هنرمند شهید، امروز نه‌تنها در حافظه فرهنگی روستای میرجان، بلکه در تاریخ صنایع‌دستی استان زنجان نیز جایگاهی ماندگار دارد. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به جایگاه ارزشمند هنرمندان در هویت فرهنگی استان زنجان افزود: استان زنجان، مهد هنر ملیله‌کاری و شهر جهانی این هنر اصیل ایرانی، همواره مفتخر به داشتن هنرمندان خلاق، متعهد و اثرگذاری بوده است که در کنار آفرینش آثار هنری، در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب و میهن اسلامی نیز نقش‌آفرین بوده‌اند. 

او بیان کرد: هفته صنایع‌دستی فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های این حوزه، پاسداشت هنرمندان و یادآوری جایگاه والای آنان در حفظ و اعتلای میراث فرهنگی، هویت ملی و اقتصاد خلاق است. بی‌تردید هنرمندانی همچون شهید جبار حسنی، تنها تولیدکننده یک اثر هنری نبودند، بلکه با هنر خود بخشی از فرهنگ، هویت و اصالت این سرزمین را زنده نگه داشتند. 

موسوی با تأکید بر لزوم پاسداشت نام شهدا و هنرمندان شهید ادامه داد: تکریم خانواده شهدا و بازخوانی نقش آنان در حوزه‌های مختلف، وظیفه‌ای فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است. شهید جبار حسنی نمونه‌ای روشن از پیوند هنر و ایثار است؛ هنرمندی که در عرصه صنایع‌دستی فعال بود و در میدان دفاع از کشور نیز از جان خود گذشت تا امروز ما در آرامش، به تداوم مسیر فرهنگ و هنر این سرزمین بپردازیم. 

دیدار مسئولان میراث فرهنگی زنجان با خانواده شهید جبار حسنی

در ادامه این دیدار، داریوش نادری، نیز با اشاره به اهمیت توجه به هنرمندان این حوزه گفت: دیدار با خانواده شهید جبار حسنی که از فعالان رشته چاقوسازی بود، از وظایف و مسئولیت‌های ماست و قدردانی از تلاش و مجاهدت ایشان، برای ما یک افتخار محسوب می‌شود. نام این شهید برای همیشه در تاریخ صنایع‌دستی استان زنجان زنده خواهد ماند. 

معاون صنایع‌دستی استان زنجان افزود: امروز بازدیدی نیز از کارگاه چاقوسازی شهید حسنی داشتیم که برای ما بسیار ارزشمند و الهام‌بخش بود. بی‌تردید این کارگاه، نه‌فقط یک محل تولید اثر هنری، بلکه یادگاری از تلاش، ذوق، مهارت و روح بزرگ یک هنرمند شهید است و قطعا در یادها باقی خواهد ماند. ما مفتخریم که چنین چهره‌هایی در تاریخ صنایع‌دستی استان زنجان حضور داشته‌اند. 

او خاطرنشان کرد: هفته صنایع‌دستی بهترین فرصت برای معرفی هنرمندان، تکریم خانواده‌های آنان و بازخوانی نقش صنایع‌دستی در هویت‌بخشی به جامعه و توسعه پایدار است. توجه به هنرمندان، به‌ویژه هنرمندان شهید، نه‌تنها وظیفه سازمانی، بلکه یک رسالت فرهنگی و ملی است. 

نادری بیان کرد: هفته صنایع‌دستی در استان زنجان با هدف معرفی ظرفیت‌های این حوزه، تکریم هنرمندان و پاسداشت میراث گران‌بهای فرهنگی و هنری استان، برنامه‌های متنوعی را در دستور کار دارد.
 
معاون صنایع‌دستی استان زنجان افزود: شهید جبار حسنی به‌عنوان یکی از هنرمندان فعال و اثرگذار رشته چاقوسازی در استان زنجان شناخته می‌شود و نام او به‌عنوان نمادی از پیوند میان هنر، ایثار و هویت بومی، همواره در حافظه فرهنگی مردم منطقه باقی خواهد ماند.

دیدار مسئولان میراث فرهنگی زنجان با خانواده شهید جبار حسنی

 در بخش دیگری از این دیدار، خانواده شهید جبار حسنی نیز ضمن قدردانی از حضور مسئولان استان و توجه آنان به مقام این شهید هنرمند، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا تأکید کردند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032101839
زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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