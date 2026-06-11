دیدار مسئولان میراث فرهنگی زنجان با خانواده شهید جبار حسنی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در دومین روز از هفته صنایعدستی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان، معاون صنایعدستی استان، فرمانده پایگاه بسیج حمزه سیدالشهدا (ع) ادارهکل و جمعی از عوامل صداوسیمای شبکه اشراق،عصر روز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور در منزل شهید جبار حسنی هنرمند رشته چاقوسازی در روستای میرجان، با خانواده این شهید هنرمند دیدار و گفتوگو کردند.
سید میکائیل موسوی در این دیدار اظهار کرد: شهید جبار حسنی از هنرمندان برجسته و فعال رشته چاقوسازی در روستای میرجان بود که در دوران دفاع مقدس و در جریان جنگ رمضان، به مقام والای شهادت نائل آمد. یاد و نام این هنرمند شهید، امروز نهتنها در حافظه فرهنگی روستای میرجان، بلکه در تاریخ صنایعدستی استان زنجان نیز جایگاهی ماندگار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به جایگاه ارزشمند هنرمندان در هویت فرهنگی استان زنجان افزود: استان زنجان، مهد هنر ملیلهکاری و شهر جهانی این هنر اصیل ایرانی، همواره مفتخر به داشتن هنرمندان خلاق، متعهد و اثرگذاری بوده است که در کنار آفرینش آثار هنری، در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب و میهن اسلامی نیز نقشآفرین بودهاند.
او بیان کرد: هفته صنایعدستی فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیتهای این حوزه، پاسداشت هنرمندان و یادآوری جایگاه والای آنان در حفظ و اعتلای میراث فرهنگی، هویت ملی و اقتصاد خلاق است. بیتردید هنرمندانی همچون شهید جبار حسنی، تنها تولیدکننده یک اثر هنری نبودند، بلکه با هنر خود بخشی از فرهنگ، هویت و اصالت این سرزمین را زنده نگه داشتند.
موسوی با تأکید بر لزوم پاسداشت نام شهدا و هنرمندان شهید ادامه داد: تکریم خانواده شهدا و بازخوانی نقش آنان در حوزههای مختلف، وظیفهای فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است. شهید جبار حسنی نمونهای روشن از پیوند هنر و ایثار است؛ هنرمندی که در عرصه صنایعدستی فعال بود و در میدان دفاع از کشور نیز از جان خود گذشت تا امروز ما در آرامش، به تداوم مسیر فرهنگ و هنر این سرزمین بپردازیم.
در ادامه این دیدار، داریوش نادری، نیز با اشاره به اهمیت توجه به هنرمندان این حوزه گفت: دیدار با خانواده شهید جبار حسنی که از فعالان رشته چاقوسازی بود، از وظایف و مسئولیتهای ماست و قدردانی از تلاش و مجاهدت ایشان، برای ما یک افتخار محسوب میشود. نام این شهید برای همیشه در تاریخ صنایعدستی استان زنجان زنده خواهد ماند.
معاون صنایعدستی استان زنجان افزود: امروز بازدیدی نیز از کارگاه چاقوسازی شهید حسنی داشتیم که برای ما بسیار ارزشمند و الهامبخش بود. بیتردید این کارگاه، نهفقط یک محل تولید اثر هنری، بلکه یادگاری از تلاش، ذوق، مهارت و روح بزرگ یک هنرمند شهید است و قطعا در یادها باقی خواهد ماند. ما مفتخریم که چنین چهرههایی در تاریخ صنایعدستی استان زنجان حضور داشتهاند.
او خاطرنشان کرد: هفته صنایعدستی بهترین فرصت برای معرفی هنرمندان، تکریم خانوادههای آنان و بازخوانی نقش صنایعدستی در هویتبخشی به جامعه و توسعه پایدار است. توجه به هنرمندان، بهویژه هنرمندان شهید، نهتنها وظیفه سازمانی، بلکه یک رسالت فرهنگی و ملی است.
نادری بیان کرد: هفته صنایعدستی در استان زنجان با هدف معرفی ظرفیتهای این حوزه، تکریم هنرمندان و پاسداشت میراث گرانبهای فرهنگی و هنری استان، برنامههای متنوعی را در دستور کار دارد.
معاون صنایعدستی استان زنجان افزود: شهید جبار حسنی بهعنوان یکی از هنرمندان فعال و اثرگذار رشته چاقوسازی در استان زنجان شناخته میشود و نام او بهعنوان نمادی از پیوند میان هنر، ایثار و هویت بومی، همواره در حافظه فرهنگی مردم منطقه باقی خواهد ماند.
در بخش دیگری از این دیدار، خانواده شهید جبار حسنی نیز ضمن قدردانی از حضور مسئولان استان و توجه آنان به مقام این شهید هنرمند، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا تأکید کردند.
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