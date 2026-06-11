به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و با هدف ارج نهادن به تلاش‌های فعالان این حوزه، مسئولان ارشد اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان در روز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵، ضمن سفر به روستای میرجان، از ظرفیت‌های تولیدی این روستا و کارآفرین برجسته محمدعلی صیدی در رشته چاقوسازی تقدیر کردند.

سید میکائیل موسوی، در جریان این بازدید میدانی که با هدف بررسی و پایش کارگاه‌های صنایع‌دستی انجام شد، اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایع‌دستی، فرصتی فراهم شد تا از نزدیک روند فعالیت ۳۴ کارگاه صنایع‌دستی در روستای میرجان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با تأکید بر اهمیت نقش آموزش در توسعه پایدار روستایی افزود: یکی از نقاط قوت این روستا، وجود زنجیره ارزشی است که توسط محمدعلی صیدی، کارآفرین برتر منطقه، شکل گرفته است.

او بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که تمامی ۳۴ کارگاه فعال در این روستا، توسط شاگردان مستقیم این استاد و کارآفرین توانمند آموزش دیده و به مرحله تولید رسیده‌اند که این امر الگویی موفق از تکثیر مهارت و اشتغال‌زایی جمعی است.

در ادامه این بازدید، داریوش نادری با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از هنرمندان این روستا بیان کرد: در حال حاضر ۲۰ کارگاه از مجموع کارگاه‌های فعال در روستای میرجان، موفق به دریافت پروانه تولید انفرادی شده‌اند و با قوت در مسیر تولید محصولات باکیفیت و عرضه به بازار فعالیت می‌کنند.

معاون صنایع‌دستی استان زنجان در تشریح حمایت‌های مالی از این تولیدکنندگان تصریح کرد: در راستای توانمندسازی هنرمندان، بنیاد علوی با همکاری و پیگیری‌های انجام شده، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به هر یک از این ۲۰ کارگاه تخصیص داده شده است. این حمایت‌های مالی نقش بسزایی در ارتقای ابزار کار، تأمین مواد اولیه و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کارگاه‌ها ایفا کرده است.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: تجربه روستای میرجان نشان می‌دهد که با آموزش صحیح، حمایت هدفمند و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، می‌توان صنایع‌دستی را به پیشران اصلی اقتصاد روستاها و عامل مهمی در کاهش مهاجرت و افزایش درآمد خانوارهای روستایی تبدیل کرد.

او گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت کارگاه‌های تولیدی و تبیین نقش آموزش در اشتغال‌زایی روستایی انجام شد که بر اهمیت رویکرد «کارآفرینیِ جامعه‌محور» در تحقق اهداف توسعه صنایع‌دستی استان زنجان تأکید دارد.

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