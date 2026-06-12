به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الله ایوبی مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز امور بین‌المللی و دیپلماسی وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی که به منظور شرکت در ششمین مجمع گردشگری بین‌المللی روسیه به مسکو سفر کرده است، این برنامه اقدام را به نمایندگی از کشورمان امضا کرد.

امضای دیمیتری واخروکوف معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه نیز به نمایندگی از طرف روسی ذیل این طرح همکاری سه‌ساله نشست، طرحی که کلیدواژه اصلی آن، گره‌گشایی از موانع فراروی توسعه همکاری‌ها و احیای کمیته مشترک گردشگری دو کشور است.

رئیس مرکز امور بین‌المللی و دیپلماسی وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی در این آئین با اشاره به مذاکرات خود با معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه و معاون وزیر فرهنگ این کشور در مسکو، زمینه را برای توسعه همکاری‌ها در حوزه فرهنگی و گردشگری میان دو کشور مساعد خواند.

ایوبی گفت: ایران و روسیه با امضای این نقشه‌راه همکاری به دنبال از میان برداشتن مشکلات فراروی اجرای توافقات قبلی و گشایش فصل تازه در همکاری‌های دو کشور در حوزه گردشگری هستند.

وی اظهار کرد: هم ایران و هم روسیه از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری فراوانی برخوردار هستند و اراده بسیار قوی را در طرف روسی دیدیم که با وجود تاخیر تاریخی در شکل‌گیری ارتباطات و جریان گردشگری میان دو کشور و دو ملت، سطح جدیدی از همکاری‌ها را در پیش رو داشته باشیم.

معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه نیز در این باره گفت:‌ این تفاهم‌نامه همکاری، جدیدترین برنامه عملیاتی ایران و روسیه برای سه‌ سال آینده است که مهمترین مسائل کلیدی همکاری دوجانبه در زمینه تبادلات گردشگری را در بر می‌گیرد.

واخروکوف افزود: در این تفاهم‌نامه به این موضوع پرداخته‌ایم که چگونه دسترسی گردشگران روسی به ایران و دسترسی گردشگران ایرانی به روسیه را آسان کنیم و اینکه چه اقداماتی باید در زمینه پرداخت‌ها، مسائل روادید و پروازها انجام شود.

معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت: با امضای این تفاهم‌نامه، اکنون دقیقاً می‌دانیم که برای توسعه مناسبات گردشگری با ایران چه اقداماتی باید انجام دهیم و کاملاً برای این واقعیت آماده هستیم که پس از تثبیت شرایط منطقه، جریان گردشگری میان دو کشور بهبود یابد و از همه ارقامی که قبلاً پیش‌بینی شده است، فراتر رود.

این تفاهم‌نامه در پایان مذاکرات دوجانبه هیأت‌های طرفین به امضا رسید.

در این دیدار، طرفین با اشاره به اهمیت تسهیل پرداخت‌های مالی گردشگران در سفر متقابل به ایران و روسیه، بر اهمیت اجرایی شدن کامل پیمان پولی دو کشور و فراهم شدن امکان پرداخت گردشگران با کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب و شبکه میز تاکید کردند.

ششمین دوره مجمع گردشگری بین‌المللی روز چهارشنبه در آیینی با قرائت پیام رئیس‌جمهور روسیه و با حضور نمایندگان مناطق مختلف این کشور و همچنین ۳۲ کشور خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران در مجموعه نمایشگاهی ودنخا مسکو آغاز به کار کرد.

رئیس مرکز امور بین‌المللی و دیپلماسی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی روز چهارشنبه در سخنانی در نشست تخصصی با عنوان «گردشگری ملی؛ ظرفیت راهبردی برای همکاری بین‌المللی» ششمین مجمع گردشگری بین‌المللی روسیه به معرفی مسیرهای نوین گردشگری ایران پرداخت و با اشاره به تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی از ناتوانی «آتش و بمب در مقابل تمدن» سخن گفت.

دیدار با معاون وزیر فرهنگ روسیه از دیگر برنامه‌های هیأت ایرانی در سفر به مسکو بود.

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