به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی امروز جمعه 22 خرداد ماه 1405با اجرای برنامه‌ای نوین در قلب تاریخی شیراز، بر جنبه تولیدمحور هنرهای سنتی تأکید کرد و نشان داد که صنایع‌دستی فراتر از یک نمایش رسانه‌ای، هنری پویا و ثروت‌آفرین است.

معاون صنایع‌دستی استان فارس، در حاشیه این رویداد افزود: صنایع‌دستی صرفاً یک “نمایش” یا “شو” نیست؛ صنایع‌دستی یعنی تولید واقعی، خلق ارزش‌افزوده و پیوند میان ذهن هنرمند و محصول نهایی. هدف ما از این برنامه در ارگ کریم‌خان این بود که بازدیدکنندگان از نزدیک شاهد تولد یک محصول هنری از نقطه صفر تا پایان باشند.

سلیمی بیان کرد: در این برنامه ترویجی، چهار استاد برجسته از رشته‌های شاخص صنایع‌دستی فارس، در فضایی زنده و تعاملی، فرآیند ساخت چهار محصول منحصربه‌فرد را طی دو روز به نمایش گذاشتند.

او ادامه داد: انتخاب شاه‌نشین شمالی ارگ به عنوان محل برگزاری، جلوه‌ای دوچندان به اصالت محصولات تولید شده بخشید و مورد استقبال چشمگیر گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفت.

معاون صنایع دستی استان فارس با تأکید بر استمرار چنین برنامه‌هایی افزود: وقتی مخاطب می‌بیند که یک محصول با چه ظرافت و تلاشی توسط استادکار تولید می‌شود، ارزش معنوی و مادی آن را بهتر درک می‌کند. این رویداد، گامی در جهت حمایت از تولید ملی و تشویق نسل جوان به ورود به عرصه‌های تولیدی صنایع‌دستی است تا بدانند هنر ایرانی، مسیری روشن برای اشتغال و کارآفرینی است.

این رویداد دو روزه که با تمرکز بر شفافیت در فرآیند تولید برگزار شد، گواهی بر این مدعا بود که صنایع‌دستی فارس، میراثی زنده است که همچنان در دستان هنرمندان این مرز و بوم، نفس می‌کشد و خلق می‌شود.

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