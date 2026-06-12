به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایشگاه دائمی عرضه و نمایش صنایعدستی نیکشهر به مناسبت روز جهانی صنایعدستی در روز پنج شنبه 21 خردادماه در محل اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این شهرستان و با حضور مقامات استانی و سایر مدیران شهرستانی افتتاح شد تا دریچهای تازه برای معرفی هنر اصیل بلوچستان به روی مردم، هنرمندان و گردشگران گشوده شود.
در روزی که جهان هنر صنایعدستی را گرامی میدارد، نیکشهر نیز با افتتاح این نمایشگاه دائمی، گامی تازه در مسیر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری خود برداشت؛ نمایشگاهی که نه یک رویداد موقت، بلکه تعهدی پایدار برای حمایت از هنر اصیل بلوچستان به شمار میرود.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان برگزار شد. هدف از راهاندازی این نمایشگاه دائمی، حمایت از هنرمندان بومی، ترویج هنرهای سنتی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی این منطقه از استان سیستان و بلوچستان اعلام شده است.
شهرستان نیکشهر، یکی از شهرستانهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان، از دیرباز بهعنوان یکی از قطبهای اصلی صنایعدستی بلوچی شناخته میشود و هنرمندان این منطقه نقش مهمی در حفظ و انتقال میراث فرهنگی اقوام بلوچ به نسلهای آینده ایفا میکنند. این صنایع طیف گسترده و متنوعی از هنرهای دستی را در بر میگیرد که هر یک روایتگر بخشی از هویت و تاریخ مردم این سرزمین هستند.
از رسالت فرهنگی تا اقتصاد محلی
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیکشهر در این مراسم با تبریک روز جهانی صنایعدستی به فعالان این حوزه گفت: صنایعدستی، تجلی هویت و فرهنگ غنی مردم این خطه است و توجه به این حوزه، نهتنها یک رسالت فرهنگی، بلکه اقدامی ضروری برای تقویت اقتصاد محلی و حمایت از اشتغال هنرمندان محسوب میشود.
علی سابکزئی با تأکید بر لزوم بسترسازی برای معرفی محصولات هنری منطقه به بازارهای داخلی و خارجی افزود: اداره میراثفرهنگی با تمام توان در مسیر رفع موانع و حمایت از صنعتگران گام برمیدارد تا این هنر ارزشمند به جایگاه واقعی خود دست یابد.
هنر زنان بلوچ؛ سوزنی که تاریخ میبافد
زنان بلوچ نقشی محوری و انکارناپذیر در حفظ و انتقال این میراث فرهنگی دارند. سوزندوزی بلوچی که با نقوش هندسی رنگارنگ و ظریف بر پارچه جان میگیرد، از شاخصترین هنرهای دستی این بانوان است؛ هنری که سینهبهسینه از مادر به دختر منتقل شده و اکنون در قالب لباسهای سنتی، کیف، رومیزی و تابلو به بازارهای داخلی و خارجی راه یافته و نام بلوچستان را در عرصه هنر جهانی بر سر زبانها انداخته است.
پارچهبافی با الگوها و طرحهای بومی منحصربهفرد نیز از دیگر هنرهایی است که بانوان نیکشهر در آن مهارت و استادی چشمگیری دارند. این آثار نهتنها ارزش هنری بالایی دارند، بلکه بهعنوان منبع درآمدی پایدار برای خانوادههای هنرمند نیز نقش مهمی ایفا میکنند.
هنر مردان بلوچ؛ خلق از دل طبیعت
مردان بلوچ نیز در حوزههای مختلف صنایعدستی حضوری فعال و خلاقانه دارند. چوبتراشی با استفاده از چوبهای بومی منطقه، سفالگری بومی با طرحهای الهامگرفته از طبیعت بلوچستان، ساخت ابزار سنتی و بافت حصیر از مواد طبیعی منطقه، بهویژه درختچه داز، از جمله هنرهایی است که مردان نیکشهر در آن ید طولایی دارند.
نیکشهر؛ مقصدی ناشناخته با پتانسیل گردشگری بینظیر
شهرستان نیکشهر افزون بر گنجینههای فرهنگی و هنری، از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری چشمگیری نیز برخوردار است که این منطقه را به مقصدی جذاب و کمتر شناختهشده برای گردشگران طبیعتگرد و فرهنگدوست تبدیل کرده است.
آبشار ارزوئیه یکی از زیباترین و بکرترین جاذبههای طبیعی این منطقه است که در دل کوههای سر به فلک کشیده جنوب بلوچستان جاری است. این آبشار در فصلهای پربارش، سیمایی شگفتانگیز و رویایی به خود میگیرد و در کنار پوشش گیاهی منحصربهفرد اطراف آن، فضایی بینظیر برای طبیعتگردی و کوهنوردی فراهم میکند.
علاوه بر این، روستاهای تاریخی، معماری بومی منحصربهفرد، آداب و رسوم اصیل بلوچی و مهماننوازی گرم مردم این منطقه، تجربهای ماندگار و متفاوت برای هر گردشگر رقم میزند. کارشناسان گردشگری بر این باورند که توسعه زیرساختهای اقامتی و اطلاعرسانی هدفمند میتواند نیکشهر را در آیندهای نهچندان دور به یکی از مقاصد برجسته گردشگری جنوب کشور تبدیل کند.
نمایشگاه دائمی؛ پلی میان هنرمند و بازار
نمایشگاه دائمی صنایعدستی نیکشهر با هدف ایجاد بستری مستمر و پایدار برای عرضه، نمایش و معرفی آثار هنرمندان محلی به مخاطبان داخلی و خارجی راهاندازی شده است.
این اقدام، گامی مهم در راستای اتصال تولیدکنندگان بومی به بازار مصرف و کاهش واسطهگری در زنجیره فروش صنایعدستی ارزیابی میشود.
این غرفه همهروزه در ساعات اداری در محل اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیکشهر دایر است و از تمامی علاقهمندان، گردشگران و عموم شهروندان دعوت میشود با بازدید از این نمایشگاه، در حمایت از هنر و هنرمندان بومی سهیم باشند.
به گزارش میراث آریا، شهرستان نیکشهر دارای ۱۴۰ هزار نفر جمعیت، ۳۹۵ روستا، سه بخش مرکزی، بنت و آهوران و سه شهر نیکشهر، چانف و بنت است.
نیکشهر از شمال به شهرستانهای لاشار، ایرانشهر و دلگان، از شرق به شهرستانهای قصرقند، راسک و سرباز، از جنوب به کنارک و چابهار و از غرب به شهرستان فنوج و استان هرمزگان محدود است و در ۵۱۰ کیلومتری جنوب زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان، قرار دارد.
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