به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدعلی سپاهی امروز شنبه 23 خرداد 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایع‌دستی و در راستای ترویج و احیای هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، کارگاه آموزشی «ژردوزی» در محل اداره میراث‌فرهنگی شهرستان زاهدان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: این کارگاه آموزشی که با استقبال پرشور هنرجویان و علاقه‌مندان به هنرهای دستی همراه بود، با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با تکنیک‌ها و ظرافت‌های هنر ژردوزی در قالب کارگاه آموزشی یک روزه تشکیل شد.

او ادامه داد: در این کارگاه تخصصی، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مبانی و ابزارهای مورد نیاز این رشته، فرصتی یافتند تا زیر نظر استاد مجرب، بخش‌هایی از این هنر اصیل را به صورت عملی تجربه کنند. استقبال گسترده علاقه‌مندان از این کارگاه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان زاهدان در جذب و پرورش هنرمندان در رشته‌های صنایع دستی و اهمیت حفظ و انتقال دانشِ این هنرها به نسل جدید است.

ژوردوزی، یکی از رودوزی‌های سنتی است که به صورت‌های مختلف (چه هنری، چه صنعتی و یا هر دو) کاربرد بسیار زیادی می‌تواند داشته باشد. این رودوزی زیبا را، معمولاً بر روی پارچه‌های کتان و نخی که تار و پود منظمی دارند، انجام می‌دهند.

برای دوخت، محل ژور را بر روی پارچه مشخص می‌کنند و پارچه را به اندازۀ لازم، نخ کشی می‌کنند. با درآوردن تار یا پود پارچه، به اندازه دلخواه، و مناسب با اندازۀ ژور، پارچه، برای هنرمند آماده می‌شود تا بتواند بر روی آن دوخت دلخواه خود را انجام بدهد.نخ مناسب برای این نوع رودوزی، نخ‌های دمسه، لا، سیگارت و گاهی نیز نخ الوان است.

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