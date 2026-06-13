بهگزارش خبرنگار میراثآریا، اباذر عباسپور بیان کرد: نمایشگاه و بازارچه توانمندیهای مشاغل خرد و خانگی کلیبر در محل پارک بذ کلیبر و با هدف معرفی توانمندیهای هنرمندان، تقویت بازار فروش و پیوند میان تولیدکنندگان خرد و مخاطبان برگزار شد. طراحی نمایشگاه بر پایه ارائه مستقیم محصولات و تعامل رودررو با بازدیدکنندگان شکل گرفت و فضایی برای عرضه آثار فراهم شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کلیبر با اشاره به تنوع غرفهها افزود: هنرمندان ورنیبافی، سفالگری، هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی خانگی و فعالان حوزه خوراکهای سنتی در این نمایشگاه حضور داشتند و بخشی از هویت فرهنگی منطقه را در قالب آثار خود ارائه کردند.
او تصریح کرد: غرفه ورنیبافی را نمود برجسته هنر روستایی و عشایری توصیف کرد و گفت: ورنی یکی از شاخصترین هنرهای آذربایجانشرقیست که نمایش آن در چنین رویدادهایی به معرفی بهتر ظرفیتهای بومی کمک میکند.
عباسپور ادامه داد: در غرفه سفال و سرامیک نیز نمونههایی از آثار هنرمندان شهرستان عرضه شد که بیانگر توان فنی و سلیقه هنرمندان فعال در این حوزه بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کلیبر درباره بخش خوراکهای سنتی نیز توضیح داد: غرفه پخت نان یوخا با هدف معرفی سنتهای غذایی و مهارتهای بومی برپا شد و مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
او در پایان تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان خرد، ایجاد بازار فروش پایدار و پاسداشت صنایعدستی شهرستان از اهداف این نمایشگاه است و برنامهریزی برای تداوم این جریان در دستور کار اداره قرار دارد.
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