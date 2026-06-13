به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی هم‌اندیشی و بررسی مسائل و ظرفیت‌های روستای جهانی توبافی خراشاد با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، پیشکسوتان، تولیدکنندگان، مدیران شرکت‌های تعاونی، اعضای شورای اسلامی روستا، دهیار و جمعی از کارشناسان حوزه صنایع‌دستی روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ در محل بوم‌گردی سرای مهر خراشاد برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: در این نشست، فعالان و صنعتگران حوزه توبافی ضمن بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش روی این هنر- صنعت ارزشمند را مطرح کردند.

علیرضا نصرآبادی با اشاره به مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این جلسه تصریح کرد: موضوعاتی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، ضرورت استانداردسازی محصولات، آسیب‌شناسی و ارتقای کیفیت تولید، ساماندهی و توسعه بازارچه روستا، برگزاری آموزش‌های تخصصی و تقویت نظارت‌های دوره‌ای بر فرآیند تولید از جمله مباحث مطرح‌شده در این نشست بود.

او تصریح کرد: گرانی مواد اولیه مورد نیاز توبافی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران روستای جهانی خراشاد مطرح شد و راهکارهای مختلفی برای کاهش مشکلات فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: در این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بر ضرورت تداوم گفت‌وگو و تعامل مستمر با صنعتگران تأکید کرد و مقرر شد این نشست‌های تخصصی به‌صورت دوره‌ای برگزار شود تا مسائل و مطالبات هنرمندان با جدیت بیشتری پیگیری شود.

نصرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای پاسداشت تلاش‌های هنرمندان و پیشکسوتان این روستای جهانی، از تعدادی از هنرمندان پیشکسوت و فعال حوز توبافی خراشاد تجلیل و قدردانی شد.

انتهای پیام/