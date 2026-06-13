۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۶

تجلی خدمت در میعادگاه نماز جمعه؛ برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی در بیرجند

تجلی خدمت در میعادگاه نماز جمعه؛ برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی در بیرجند

هم‌زمان با فرا رسیدن ۲۰ خردادماه «روز جهانی و هفته ملی صنایع‌دستی»، میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی،  با هدف پاسخگویی بی‌واسطه به مطالبات هنرمندان و مردم، در حاشیه مراسم عبادی-سیاسی نماز جمعه بیرجند برپا شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، که با هدف تکریم صنعتگران و رفع موانع تولید در حوزه صنایع‌دستی روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به همراه علیرضا نصرآبادی، رئیس اداره شهرستان بیرجند، با حضور در جمع نمازگزاران و هنرمندان، به صورت چهره‌به‌چهره به بررسی مسائل و درخواست‌های مراجعین پرداختند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در حاشیه این دیدار، هفته صنایع‌دستی را فرصتی مغتنم برای بازشناسی ظرفیت‌های بومی دانست و اظهار کرد: حضور در میعادگاه نماز جمعه و برپایی میز خدمت، گامی در راستای عدالت محوری و دسترسی آسان‌تر ذینفعان این حوزه به خادمان خود در دولت است تا روند حل مشکلات حوزه تولید و اشتغال هنرمندان سرعت یابد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301967
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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