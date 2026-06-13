به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، که با هدف تکریم صنعتگران و رفع موانع تولید در حوزه صنایع‌دستی روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به همراه علیرضا نصرآبادی، رئیس اداره شهرستان بیرجند، با حضور در جمع نمازگزاران و هنرمندان، به صورت چهره‌به‌چهره به بررسی مسائل و درخواست‌های مراجعین پرداختند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در حاشیه این دیدار، هفته صنایع‌دستی را فرصتی مغتنم برای بازشناسی ظرفیت‌های بومی دانست و اظهار کرد: حضور در میعادگاه نماز جمعه و برپایی میز خدمت، گامی در راستای عدالت محوری و دسترسی آسان‌تر ذینفعان این حوزه به خادمان خود در دولت است تا روند حل مشکلات حوزه تولید و اشتغال هنرمندان سرعت یابد.

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