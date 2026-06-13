به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم تجلیل از پیشکسوتان و هنرمندان عرصه حوله‌بافی در روستای جهانی توبافی خراشاد با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد و در قالب یک نشست تخصصی هم‌اندیشی با صنعتگران منطقه، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی این رشته هنری پرداخت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: در این نشست، از زحمات بی‌وقفه و تلاش‌های مستمر هنرمندانی که نقش کلیدی در حفظ، احیا و توسعه این هنر اصیل ایفا کرده‌اند، قدردانی شد. در این راستا، از پیشکسوتانی چون حوا خراشادیزاده، کوکب خراشادیزاده، فاطمه خراشادیزاده و طوبی نداف که در کنار سایر هنرمندان روستا، مسئولیت سنگین ترویج این هنر را بر عهده داشته‌اند، تقدیر به عمل آمد.

علیرضا نصرآبادی در این مراسم با تأکید بر اهمیت تداوم این هنر اظهار کرد: روستای خراشاد که در سال ۱۳۹۶ به عنوان روستای ملی صنایع‌دستی و در سال ۱۳۹۷ با تکیه بر همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، هنرمندان و اهالی پرتلاش روستا به عنوان روستای جهانیدر فهرست ثبت شد، نمادی از پیوند هنر و هویت بوده و حمایت از پیشکسوتان، تضمین‌کننده انتقال این دانش و مهارت به نسل‌های آینده است.

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