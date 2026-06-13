بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا نصرآبادی، گفت: همزمان با گرامیداشت هفته ملی صنایعدستی و با حضور استاندار خراسان جنوبی، دستگاه حولهبافی با توانایی تولید پارچههای دستبافت در عرض ۲متر در مرکز تخصصی نساجی سنتی بیرجند واقع در عمارت تاریخی اعتمادینیا رونمایی شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیرجند افزود: این دستگاه توسط گروه جهادی «دسداس» شهرستان بشرویه طراحی و ساخته شده و امکان تولید پارچههای دستبافت با عرض بالا را فراهم میکند؛ محصولاتی که برای تهیه انواع روتختی، روانداز، پرده و دیگر منسوجات سنتی کاربرد دارند.
او با اشاره به اهمیت این دستاورد اظهار کرد: پیش از این، دستگاههای پارچهبافی سنتی موجود در استان حداکثر توان تولید پارچه با عرض یک متر و ۶۰ سانتیمتر را داشتند و ساخت این دستگاه گامی مهم در توسعه فناوریهای بومی و افزایش تنوع تولیدات نساجی سنتی به شمار میرود.
نصرآبادی با بیان اینکه مرکز تخصصی نساجی سنتی بیرجند در کنار روستای جهانی حولهبافی خراشاد به عنوان یکی از مهمترین مراکز فعال در حوزه منسوجات سنتی استان شناخته میشود، تصریح کرد: این مرکز با در اختیار داشتن زنجیره کامل تولید، از مرحله چلهکشی و بافت پارچه تا دوخت و تولید محصولات نهایی را پوشش میدهد و نقش مؤثری در حفظ و احیای هنرهای نساجی سنتی استان ایفا میکند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیرجند خاطرنشان کرد: مرکز تخصصی نساجی سنتی بیرجند با ایجاد ۲۵ فرصت شغلی مستقیم و بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی غیرمستقیم، سهم قابل توجهی در توسعه اقتصاد صنایعدستی، توانمندسازی هنرمندان و رونق تولیدات بومی خراسان جنوبی داشته است.
او تأکید کرد: حمایت از نوآوری در حوزه صنایعدستی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، زمینهساز توسعه پایدار، افزایش اشتغال و معرفی هرچه بیشتر توانمندیهای هنرمندان استان خواهد بود.
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