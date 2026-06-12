به گزارش خبرنگار میراثآریا، جواد رجبی گفت: در نمایشگاه صنایعدستی آثار ۱۰ نفر از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی شهرستان داورزن به نمایش گذاشته شد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی داورزن ادامه داد: نمایشگاه صنایع دستی در مصلی نمازجمعه داورزن با هدف معرفی بیشتر هنرمندان و رشتههای صنایعدستی فعال در این شهرستان و فروش آثار تولیدی انجام شد.
رجبی تصریح کرد: شهرستان داورزن بیش از ۱۰۰ هنرمند صنایعدستی و هنرهای سنتی دارد و ۲۵ نفر در این زمینه اشتغال دارند.
همچنین حجت الاسلام حسین اسلامی راد، امام جمعه شهرستان داورزن گفت: صنایعدستی به عنوان یک تولید پایدار میتواند به اشتغال شهرستان کمک ویژهای داشته باشد.
او با قدردانی از زحمات اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی داورزن برای حمایت از هنرمندان و تقویت صنایعدستی این شهرستان اظهار کرد: توسعه و ترویج و حمایت از صنایعدستی بسیاری از مشکلات شهرستان در زمینه اشتغال به ویژه اشتغال بانوان را رفع خواهد کرد.
امام جمعه داورزن تصریح کرد: شهرستان داورزن به عنوان دروازه ورودی استان خراسان رضوی سالانه میزبان میلیونها زائر و مسافر است و به زائران، گردشگران خدمترسانی خوبی دارد، برپایی نمایشگاه صنایعدستی و عرضه محصولات صنایعدستی به مسافران میتواند به فروش بیشتر صنایعدستی کمک کند.
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