به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رجبی گفت: در نمایشگاه صنایع‌دستی آثار ۱۰ نفر از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی شهرستان داورزن به نمایش گذاشته شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داورزن ادامه داد: نمایشگاه صنایع دستی در مصلی نمازجمعه داورزن با هدف معرفی بیشتر هنرمندان و رشته‌های صنایع‌دستی فعال در این شهرستان و فروش آثار تولیدی انجام شد.

رجبی تصریح کرد: شهرستان داورزن بیش از ۱۰۰ هنرمند صنایع‌دستی و هنرهای سنتی دارد و ۲۵ نفر در این زمینه اشتغال دارند.

همچنین حجت الاسلام حسین اسلامی راد، امام جمعه شهرستان داورزن گفت: صنایع‌دستی به عنوان یک تولید پایدار می‌تواند به اشتغال شهرستان کمک ویژه‌ای داشته باشد.

او با قدردانی از زحمات اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داورزن برای حمایت از هنرمندان و تقویت صنایع‌دستی این شهرستان اظهار کرد: توسعه و ترویج و حمایت از صنایع‌دستی بسیاری از مشکلات شهرستان در زمینه اشتغال به ویژه اشتغال بانوان را رفع خواهد کرد.

امام جمعه داورزن تصریح کرد: شهرستان داورزن به عنوان دروازه ورودی استان خراسان رضوی سالانه میزبان میلیون‌ها زائر و مسافر است و به زائران، گردشگران خدمت‌رسانی خوبی دارد، برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و عرضه محصولات صنایع‌دستی به مسافران می‌تواند به فروش بیشتر صنایع‌دستی کمک کند.

انتهای پیام/