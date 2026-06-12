به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: هم‌زمان با فرارسیدن هفته صنایع‌دستی و با هدف تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل ارتباط مردمی، شامگاه جمعه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان اقدام به برپایی میز ارتباطات مردمی در حاشیه اجتماعات مردمی و انقلابی در شب‌های اقتدار شهر دامغان کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان افزود: این برنامه فرصتی ارزشمند و بی‌واسطه را برای گفتگو، تبادل‌نظر و پاسخگویی کارشناسان و مدیریت این اداره به دغدغه‌ها، مشکلات و پیشنهادهای شهروندان، هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی شهرستان فراهم آورد.

او با اشاره به اهمیت حضور در بین مردم و شنیدن مطالبات آنان تصریح کرد: میز ارتباطات مردمی یکی از جلوه‌های خدمت‌رسانی بی‌واسطه است که در آن تلاش شد خدماتی همچون ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه دریافت تسهیلات، صدور و تمدید مجوزهای کارگاهی و مشاغل خانگی، و معرفی ظرفیت‌های حمایتی این اداره به متقاضیان ارائه شود.

اکبرپور در پایان تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی دامغان و حل چالش‌های پیش‌ روی تولیدکنندگان این حوزه، از اولویت‌های اصلی این اداره است و برپایی چنین برنامه‌هایی گامی مؤثر در جهت تقویت ارتباط دوسویه میان مسئولان و جامعه هدف به شمار می‌رود.

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