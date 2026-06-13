به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی گفت: در راستای حمایت از تولیدات بومی و معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر بانوان روستایی در حوزه صنایع‌دستی، نمایشگاه توانمندی‌های بانوان روستای مؤمن‌آباد شهرستان سرخه گشایش یافت.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: این نمایشگاه تا ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ دایر بوده و در رشته‌های متنوعی از جمله جاجیم‌بافی، گلیم‌بافی، عروسک‌بافی، تولید گیوه و سایر دست‌بافته‌های سنتی، میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

او با اشاره به محل برگزاری این رویداد تصریح کرد: این نمایشگاه در مجاورت کتابخانه عمومی روستای مومن‌آباد برپا شده است و هنرمندان این روستا محصولات خود را که ترکیبی از هنر اصیل و هویت محلی است، به صورت مستقیم عرضه می‌کنند.

عربی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع‌دستی در روستاها یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی و اشتغال پایدار است و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در هفته صنایع‌دستی، فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادهای تازه و تقویت بازار فروش محصولات روستایی محسوب می‌شود.

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