گردشگری سلامت؛ پیشران نوین توسعه اقتصادی سمنان

فاطمه‌زهرا حقیقی، مدرس دانشگاه سمنان در یادداشتی نوشت: گردشگری سلامت در سال‌های اخیر به یکی از سودآورترین شاخه‌های صنعت گردشگری جهان تبدیل شده و بسیاری از کشورها با اتکا به توان پزشکی، جراحی‌های تخصصی، خدمات درمانی باکیفیت و زیرساخت‌های اقامتی مناسب، سهم قابل توجهی از این بازار چندمیلیارد دلاری را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، استان سمنان نیز با توسعه زیرساخت‌های درمانی و برنامه‌ریزی هدفمند برای جذب گردشگران سلامت، در پی تثبیت جایگاه خود در این عرصه است.

سمنان امروز از ظرفیت‌های درمانی قابل توجهی برخوردار است و طیف گسترده‌ای از خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در مراکز درمانی استان ارائه می‌شود. از سوی دیگر، هزینه خدمات درمانی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه به‌مراتب پایین‌تر است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد هزینه درمان یا جراحی به یک‌چهارم یا حتی یک‌پنجم سایر کشورها می‌رسد. این مزیت رقابتی می‌تواند انگیزه سفر درمانی به سمنان را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

یکی از ظرفیت‌های کمتر مورد توجه اما راهبردی استان، حضور دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های سمنان است. این دانشجویان که سالانه در رشته‌های مختلف مشغول تحصیل هستند، پس از آشنایی با امکانات پزشکی و درمانی استان، می‌توانند به عنوان سفیران علمی و فرهنگی، نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های سمنان در کشورهای مبدأ خود ایفا کنند. تجربه جهانی نشان می‌دهد بسیاری از مقاصد موفق گردشگری سلامت از شبکه‌های علمی و ارتباطات بین‌المللی برای معرفی خدمات درمانی خود بهره می‌برند؛ ظرفیتی که در سمنان نیز وجود دارد و می‌تواند به‌صورت هدفمند فعال شود.

موقعیت جغرافیایی سمنان نیز از دیگر مزیت‌های رقابتی استان به شمار می‌رود. قرار گرفتن در مسیر ارتباطی تهران با استان‌های شرقی کشور و عبور سالانه میلیون‌ها مسافر از محورهای مواصلاتی استان، فرصتی کم‌نظیر برای توسعه انواع گردشگری از جمله گردشگری سلامت فراهم کرده است. همچنین توسعه گردشگری ریلی که در برنامه‌های مدیریتی استان مورد تأکید قرار دارد، می‌تواند دسترسی آسان‌تر، ایمن‌تر و کم‌هزینه‌تری برای بیماران و همراهان آنان فراهم سازد. اتصال مراکز درمانی به شبکه حمل‌ونقل ریلی، الگویی است که در بسیاری از کشورهای موفق در حوزه گردشگری سلامت به کار گرفته شده است.

گردشگری سلامت تنها به مراجعه بیمار برای انجام یک عمل جراحی یا درمان محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از خدمات اقامتی، حمل‌ونقل، پذیرایی، خدمات پشتیبانی، برنامه‌های تفریحی و حتی طبیعت‌درمانی را در بر می‌گیرد. در این زمینه، ظرفیت‌هایی نظیر آبگرم سرخه و سایر جاذبه‌های طبیعی استان می‌توانند زنجیره خدمات سلامت را تکمیل کنند. گردشگران سلامت معمولاً به دنبال دریافت بسته‌ای جامع از خدمات درمانی و رفاهی هستند و این موضوع اهمیت توسعه زیرساخت‌های جانبی را دوچندان می‌کند.

با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، تحقق جایگاه سمنان در بازار گردشگری سلامت مستلزم رفع برخی چالش‌هاست. نبود هتل‌بیمارستان و مراکز اقامتی تخصصی برای بیماران و همراهان آنان، از مهم‌ترین کمبودهای زیرساختی استان به شمار می‌رود؛ زیرساختی که در بسیاری از مقاصد موفق جهان نقش کلیدی ایفا می‌کند. همچنین ضعف در بازاریابی و برندسازی موجب شده است بسیاری از متقاضیان خدمات درمانی در داخل و خارج کشور، آشنایی کافی با توانمندی پزشکان و مراکز درمانی سمنان نداشته باشند.

در مجموع، بررسی ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و برنامه‌های در دست اجرا نشان می‌دهد سمنان از پیش‌نیازهای ورود به بازار گردشگری سلامت برخوردار است. توسعه بیمارستان‌های تخصصی، بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان بین‌الملل، تقویت زیرساخت‌های اقامتی و اجرای برنامه‌های حرفه‌ای بازاریابی می‌تواند این استان را به یکی از مقاصد نوظهور درمانی کشور تبدیل کرده و گردشگری سلامت را به پیشران جدید توسعه اقتصادی سمنان بدل سازد.

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