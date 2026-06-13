بهگزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز ندایی، عصر شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین گرامیداشت هفته صنایعدستی آذربایجانشرقی، صنایعدستی را یکی از اصیلترین جلوههای هویت ملی دانست و گفت: صنایعدستی میراث زنده هر سرزمین است، میراثی که نه در موزهها، بلکه در دستان هنرمندان جریان دارد و نسل به نسل منتقل میشود. هر اثر صنایعدستی روایتگر بخشی از تاریخ، فرهنگ، باورها و سبک زندگی مردم این سرزمین است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی با اشاره به گستردگی جامعه صنایعدستی کشور اظهار کرد: امروز بیش از ۶۲۰ هزار هنرمند در ۲۹۹ رشته صنایعدستی در سراسر کشور فعالیت میکنند که این ظرفیت عظیم فرهنگی و اقتصادی، ایران را در زمره کشورهای صاحبنام این حوزه قرار داده است.
او با بیان اینکه آذربایجانشرقی یکی از کانونهای اصلی صنایعدستی کشور محسوب میشود، ادامه داد: حضور بیش از ۲۰ هزار هنرمند و استادکار، ثبتهای متعدد ملی و جهانی، شهرها و روستاهای دارای نشان صنایعدستی و پیشینه تاریخی غنی، جایگاه ویژهای برای این استان رقم زده است. آذربایجانشرقی در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از چنان ظرفیتی برخوردار است که میتوان آن را فراتر از بسیاری از کشورهای جهان ارزیابی کرد.
ندایی با تأکید بر رویکرد دولت در بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای افزود: بر اساس تأکیدات وزیر میراثفرهنگی، برنامهریزیهای وزارتخانه بر مبنای مزیتهای واقعی استانها تدوین شده است تا هر منطقه متناسب با توانمندیهای خود مسیر توسعه را طی کند. آذربایجانشرقی نیز به واسطه برخورداری از آثار شاخص، ثبتهای جهانی و ظرفیتهای انسانی ارزشمند، از استانهای اولویتدار در این برنامهریزیها به شمار میرود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ساختارهای اداری وزارتخانه گفت: در سالهای گذشته با محدودیتهایی در زمینه پستهای سازمانی و تشکیلاتی مواجه بودیم، اما با ارائه پستهای سازمانی، ایجاد نمایندگیها، تقویت واحدهای اجرایی و ارتقای ساختارهای اداری، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر و حضور پررنگتر وزارتخانه در مناطق مختلف کشور فراهم شده است.
او همچنین از حمایتهای صورتگرفته در سطح ملی و استانی قدردانی کرد و گفت: همراهی استاندار آذربایجانشرقی و توجه ویژه مدیریت ارشد استان به حوزه صنایعدستی، زمینه بهرهمندی استان از اعتبارات ملی را فراهم کرده است، بهگونهای که در کنار اعتبارات استانی، حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار ملی نیز برای حمایت از این حوزه اختصاص یافته است.
ندایی با اشاره به حمایتهای قانونی از سه حوزه مأموریتی وزارتخانه بیان کرد: در تدوین برنامه هفتم توسعه، با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، توجه ویژهای به توسعه زیرساختهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شده است. همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه صادرات صنایعدستی و تقویت تشکلهای حرفهای، افقهای تازهای را پیش روی فعالان این حوزه گشوده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه میراثفرهنگی آذربایجانشرقی در سالهای اخیر گفت: موفقیتهای استان در کسب مهرهای اصالت، ثبت شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایعدستی و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای هنری منطقه، حاصل تلاش شبانهروزی همکاران وزارتخانه و هنرمندان پرتلاش این استان است.
ندایی در پایان با تأکید بر نقش هنرمندان صنایعدستی در توسعه کشور خاطرنشان کرد: هنرمندان صنایعدستی تنها حافظان میراث فرهنگی نبوده و آنان با حفظ دانش بومی، ایجاد اشتغال، رونقبخشی به اقتصاد محلی و حضور در بازارهای ملی و بینالمللی، سهمی ارزشمند در توسعه پایدار کشور دارند و حمایت از این قشر، حمایت از هویت، فرهنگ و آینده ایران است.
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