رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی در حاشیه آیین تجلیل از هنرمندان صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با میراث آریا، ضمن تقدیر از اقدامات و پیگیری‌های سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: به وجود هنرمندان، استادکاران و فعالان این حوزه افتخار می‌کنیم. این قشر ارزشمند در شرایطی به فعالیت خود ادامه داده‌اند که کشور در مقاطع مختلف با فشارها، محدودیت‌ها و شرایط دشوار مواجه بوده است، اما همچنان نقش خود را در حفظ هویت فرهنگی و تولید ملی ایفا کرده‌اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های دولت در مدیریت شرایط کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و نرخ بالای تورم، دولت، اعضای کابینه، مدیران اجرایی و مجموعه دستگاه‌های مسئول تلاش کردند تا کمترین اختلال در تأمین نیازهای عمومی مردم ایجاد شود و خوشبختانه در حوزه کالاهای اساسی نیز مردم با کمبود جدی مواجه نشدند. این موضوع حاصل تلاش شبانه‌روزی مجموعه دولت و خدمتگزاران نظام بوده است.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی نیز تلاش کرده‌ایم خلأهای قانونی مرتبط با صنایع‌دستی را شناسایی و برطرف کنیم. بخشی از این حمایت‌ها در قالب احکام برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده و بخشی دیگر نیز در قالب اصلاح قوانین حمایتی از هنرمندان در دست بررسی است که امیدواریم در نخستین فرصت به جمع‌بندی نهایی برسد.

او با اشاره به موضوع بیمه فعالان این حوزه افزود: مباحث مربوط به بیمه قالیبافان و سایر هنرمندان صنایع‌دستی نیز در جلسات مختلف، از جمله نشست اخیر با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح شده است. هر جا احساس شود در حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی خلأ قانونی وجود دارد، مجلس آمادگی دارد پیشنهادهای دولت و مطالبات این بخش را در قالب طرح‌ها و لوایح قانونی پیگیری کند.

علیزاده توانمندی‌های صنایع‌دستی ایران را بسیار فراتر از وضعیت موجود دانست و گفت: ظرفیت این حوزه در اشتغال‌زایی، ارزآوری، توسعه صادرات و تقویت اقتصاد خانواده‌ها بسیار بالاست، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و برای شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری فرابخشی هستیم.

او تأکید کرد: توسعه صنایع‌دستی تنها وظیفه یک وزارتخانه نیست. رایزنان بازرگانی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. تسهیل صادرات، ارائه مشوق‌های گمرکی، رفع موانع ارزی، توسعه بازارهای بین‌المللی، تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تأمین مواد اولیه مورد نیاز هنرمندان از جمله اقداماتی است که می‌تواند جان تازه‌ای به صنایع‌دستی کشور ببخشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هر میزان که بتوانیم زمینه رونق صنایع‌دستی را فراهم کنیم، آثار آن مستقیماً در معیشت خانواده‌ها، افزایش اشتغال، توسعه مناطق مختلف کشور و تقویت اقتصاد محلی نمایان خواهد شد.

او در پایان با تأکید بر آمادگی مجلس برای دریافت دیدگاه‌های فعالان این حوزه گفت: از همه پیشنهادها، دیدگاه‌ها و مطالبات هنرمندان، استادکاران و تشکل‌های صنایع‌دستی استقبال می‌کنیم و هر موضوعی که در حوزه اختیارات مجلس باشد با جدیت دنبال خواهیم کرد. امروز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از مدیریتی فعال و توانمند برخوردار است و این فرصت مناسبی است تا با همراهی دولت، مجلس، استاندار آذربایجان‌شرقی و مجموعه فعالان این حوزه، بخشی از مسائل و چالش‌های صنایع‌دستی کشور را برطرف کنیم.

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