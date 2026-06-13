به‌گزارش میراث آریا، بهرام سرمست، امروز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز ملی صنایع‌دستی و تجلیل از هنرمندان این حوزه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و شهدای جنگ تحمیلی، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای تجلیل از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی دانست و گفت: روز صنایع‌دستی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی است برای قدردانی از کسانی که با هنر، خلاقیت و دانش بومی خود در حفظ هویت فرهنگی و توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به پیگیری‌های مستمر مدیریت استان در سطح ملی اظهار کرد: در نشست‌های کاری و پیگیری‌های مستمری که در تهران انجام می‌شود، موضوعات مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از جمله محورهای مهم مورد توجه بوده است. پروژه‌های استان به‌صورت موردی بررسی شده و برای تسریع در رفع موانع و پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار، بخشی از مسائل در سطح کلان کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در حال پیگیری است.

او با قدردانی از همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: هم‌افزایی میان دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز حل بخشی از چالش‌های پیش‌روی صنایع‌دستی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این حوزه باشد.

سرمست همچنین از رویکرد و پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حمایت از ظرفیت‌های استان قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه امروز با حضور وزیر توانمند در وزارت میراث‌فرهنگی نگاه حمایتی و توسعه‌محور نسبت به صنایع‌دستی وجود دارد و این موضوع فرصت مناسبی را برای پیگیری مطالبات هنرمندان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در استان فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی نباید صرفاً از منظر فرهنگی مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: مدیریت استان صنایع‌دستی را در کنار کارکردهای فرهنگی، یک ظرفیت مهم برای اشتغال پایدار، تولید ثروت و تقویت هویت بومی می‌داند. تحقق این هدف نیز مستلزم حمایت مؤثر از هنرمندان و فعالان این عرصه است.

استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: هنرمندان صنایع‌دستی برای تداوم فعالیت خود نیازمند امنیت شغلی، دسترسی به بازار، آموزش‌های نوین و حمایت‌های هدفمند هستند. بدون تردید هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم و مطالبات فعالان این حوزه، مطالباتی منطقی و شایسته توجه است که باید با جدیت دنبال شود.

او دومین محور اساسی توسعه صنایع‌دستی را پیوند این حوزه با اقتصاد و بازار دانست و گفت: صنایع‌دستی زمانی به شکوفایی واقعی دست پیدا می‌کند که هنرمند بتواند محصول خود را به بازارهای مناسب عرضه کند. توسعه صادرات، بهره‌گیری از تجارت الکترونیک، تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و تبدیل فعالیت‌های پراکنده به زنجیره ارزش اقتصادی، از ضرورت‌های امروز این حوزه است.

سرمست با اشاره به ارتباط مستقیم صنایع‌دستی و گردشگری اظهار کرد: این دو حوزه به‌طور طبیعی مکمل یکدیگر هستند. هر گردشگری که به آذربایجان‌شرقی سفر می‌کند باید بتواند بخشی از فرهنگ، هنر و هویت این سرزمین را در قالب یک اثر صنایع‌دستی با خود به یادگار ببرد و همین پیوند می‌تواند به توسعه همزمان گردشگری و صنایع‌دستی منجر شود.

او حفظ اصالت را یکی از مهم‌ترین الزامات آینده صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: اصالت، مهم‌ترین سرمایه صنایع‌دستی است، اما حفظ اصالت بدون نوآوری و انطباق با نیازهای روز نمی‌تواند ضامن موفقیت باشد. اگر صنایع‌دستی نتواند خود را با تحولات بازار، فناوری‌های نوین و سلایق جدید مصرف‌کنندگان هماهنگ کند، در عرصه رقابت جهانی با چالش مواجه خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: امروز جهان همزمان دو روند جهانی‌شدن و توجه به هویت‌های بومی را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی صنایع‌دستی به دلیل اتکا به فرهنگ، تاریخ و هویت ملت‌ها، از ظرفیت بالایی برای ماندگاری و رقابت برخوردار است و می‌تواند از همین ویژگی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی بهره ببرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های شاخص آذربایجان‌شرقی در این حوزه خاطرنشان کرد: برخی از رشته‌های صنایع‌دستی استان، به‌ویژه فرش دستباف و دیگر هنرهای ریشه‌دار منطقه، توانایی تبدیل شدن به برندهای اثرگذار در سطح بین‌المللی را دارند. از این‌رو باید زمینه ارتباط گسترده‌تر هنرمندان با بازارهای جهانی و شبکه‌های عرضه بین‌المللی را فراهم کنیم.

سرمست در پایان تأکید کرد: وظیفه ما ایجاد بستری است که هنرمندان با اطمینان بیشتری به فعالیت بپردازند و بتوانند ظرفیت‌های هنری خود را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کنند. مدیریت استان خود را موظف می‌داند که در کنار هنرمندان باشد و از همه ظرفیت‌های موجود برای حمایت واقعی از این قشر ارزشمند استفاده کند.

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