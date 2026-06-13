۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸

استاندار آذربایجان‌شرقی در آیین گرامیداشت هنرمندان صنایع‌دستی عنوان کرد:

آذربایجان‌شرقی ظرفیت تبدیل شدن به قطب جهانی صنایع‌دستی را دارد/ هنرمندان محور هویت‌سازی و اشتغال پایدار آذربایجان‌شرقی هستند/ پیوند صنایع‌دستی با گردشگری و بازار، مسیر شکوفایی این حوزه است

آذربایجان‌شرقی ظرفیت تبدیل شدن به قطب جهانی صنایع‌دستی را دارد/ هنرمندان محور هویت‌سازی و اشتغال پایدار آذربایجان‌شرقی هستند/ پیوند صنایع‌دستی با گردشگری و بازار، مسیر شکوفایی این حوزه است

استاندار آذربایجان‌شرقی در آیین تجلیل از هنرمندان صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هویت‌ساز و اشتغال‌آفرین استان است، گفت: حمایت از هنرمندان، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، حفظ اصالت آثار و پیوند مؤثر صنایع‌دستی با گردشگری از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت استان در مسیر تقویت این حوزه به شمار می‌رود.

به‌گزارش میراث آریا، بهرام سرمست، امروز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز ملی صنایع‌دستی و تجلیل از هنرمندان این حوزه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و شهدای جنگ تحمیلی، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای تجلیل از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی دانست و گفت: روز صنایع‌دستی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی است برای قدردانی از کسانی که با هنر، خلاقیت و دانش بومی خود در حفظ هویت فرهنگی و توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به پیگیری‌های مستمر مدیریت استان در سطح ملی اظهار کرد: در نشست‌های کاری و پیگیری‌های مستمری که در تهران انجام می‌شود، موضوعات مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از جمله محورهای مهم مورد توجه بوده است. پروژه‌های استان به‌صورت موردی بررسی شده و برای تسریع در رفع موانع و پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار، بخشی از مسائل در سطح کلان کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در حال پیگیری است.

او با قدردانی از همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: هم‌افزایی میان دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز حل بخشی از چالش‌های پیش‌روی صنایع‌دستی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این حوزه باشد.

سرمست همچنین از رویکرد و پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حمایت از ظرفیت‌های استان قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه امروز با حضور وزیر توانمند در وزارت میراث‌فرهنگی نگاه حمایتی و توسعه‌محور نسبت به صنایع‌دستی وجود دارد و این موضوع فرصت مناسبی را برای پیگیری مطالبات هنرمندان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در استان فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی نباید صرفاً از منظر فرهنگی مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: مدیریت استان صنایع‌دستی را در کنار کارکردهای فرهنگی، یک ظرفیت مهم برای اشتغال پایدار، تولید ثروت و تقویت هویت بومی می‌داند. تحقق این هدف نیز مستلزم حمایت مؤثر از هنرمندان و فعالان این عرصه است.

استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: هنرمندان صنایع‌دستی برای تداوم فعالیت خود نیازمند امنیت شغلی، دسترسی به بازار، آموزش‌های نوین و حمایت‌های هدفمند هستند. بدون تردید هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم و مطالبات فعالان این حوزه، مطالباتی منطقی و شایسته توجه است که باید با جدیت دنبال شود.

او دومین محور اساسی توسعه صنایع‌دستی را پیوند این حوزه با اقتصاد و بازار دانست و گفت: صنایع‌دستی زمانی به شکوفایی واقعی دست پیدا می‌کند که هنرمند بتواند محصول خود را به بازارهای مناسب عرضه کند. توسعه صادرات، بهره‌گیری از تجارت الکترونیک، تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و تبدیل فعالیت‌های پراکنده به زنجیره ارزش اقتصادی، از ضرورت‌های امروز این حوزه است.

سرمست با اشاره به ارتباط مستقیم صنایع‌دستی و گردشگری اظهار کرد: این دو حوزه به‌طور طبیعی مکمل یکدیگر هستند. هر گردشگری که به آذربایجان‌شرقی سفر می‌کند باید بتواند بخشی از فرهنگ، هنر و هویت این سرزمین را در قالب یک اثر صنایع‌دستی با خود به یادگار ببرد و همین پیوند می‌تواند به توسعه همزمان گردشگری و صنایع‌دستی منجر شود.

او حفظ اصالت را یکی از مهم‌ترین الزامات آینده صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: اصالت، مهم‌ترین سرمایه صنایع‌دستی است، اما حفظ اصالت بدون نوآوری و انطباق با نیازهای روز نمی‌تواند ضامن موفقیت باشد. اگر صنایع‌دستی نتواند خود را با تحولات بازار، فناوری‌های نوین و سلایق جدید مصرف‌کنندگان هماهنگ کند، در عرصه رقابت جهانی با چالش مواجه خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: امروز جهان همزمان دو روند جهانی‌شدن و توجه به هویت‌های بومی را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی صنایع‌دستی به دلیل اتکا به فرهنگ، تاریخ و هویت ملت‌ها، از ظرفیت بالایی برای ماندگاری و رقابت برخوردار است و می‌تواند از همین ویژگی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی بهره ببرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های شاخص آذربایجان‌شرقی در این حوزه خاطرنشان کرد: برخی از رشته‌های صنایع‌دستی استان، به‌ویژه فرش دستباف و دیگر هنرهای ریشه‌دار منطقه، توانایی تبدیل شدن به برندهای اثرگذار در سطح بین‌المللی را دارند. از این‌رو باید زمینه ارتباط گسترده‌تر هنرمندان با بازارهای جهانی و شبکه‌های عرضه بین‌المللی را فراهم کنیم.

سرمست در پایان تأکید کرد: وظیفه ما ایجاد بستری است که هنرمندان با اطمینان بیشتری به فعالیت بپردازند و بتوانند ظرفیت‌های هنری خود را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کنند. مدیریت استان خود را موظف می‌داند که در کنار هنرمندان باشد و از همه ظرفیت‌های موجود برای حمایت واقعی از این قشر ارزشمند استفاده کند.

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کد خبر 1405032302050
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

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