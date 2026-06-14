به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدجواد حق شناس، مشاور فرهنگی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نکوداشت ۲۹۳مین سالگرد تولد مختومقلی فراغی در دانشگاه خوارزمی تهران گفت: بزرگداشت مختوم‌قلی صرفاً بزرگداشت گذشته نیست؛ بلکه تأکید بر سرمایه‌های فرهنگی و اخلاقی است که می‌تواند در ساختن آینده نیز راهگشا باشد.

او افزود: سخن گفتن از مختوم‌قلی فراغی، سخن گفتن از یکی از چهره‌های ماندگار فرهنگ این سرزمین است؛ شاعری که در جغرافیای تاریخی ایران زاده شد، در همین بستر فرهنگی آثار خود را پدید آورد. زبان شعر او ترکمنی، اما افق اندیشه و دغدغه‌های او از مرزهای زبان فراتر می‌رفت و به مسائل بنیادین زندگی انسان، اخلاق، عدالت، همبستگی و دلبستگی به سرزمین و مردم می پرداخت.

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