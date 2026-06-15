فراخوان همایش گردشگری و اقتصاد میراث منتشر شد



به گزارش میراث‌آریا، تاریخ آخرین دریافت مقالات همایش «گردشگری و اقتصاد میراث» ١۵ شهریورماه ١۴٠۵ و زمان برگزاری همایش دوشنبه ۶ مهرماه ١۴٠۵ است.



همایش گردشگری و اقتصاد میراث در محل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود.



«سیاست‌گذاری، روندها و شاخص‌ها و مدل‌های سرمایه‌گذاری گردشگری و اقتصاد میراث»، «نظام مدیریت توسعه و ظرفیت‌های قانونی- حقوقی توسعه پایدار گردشگری و اقتصاد میراث»، «رهیافت‌های نظری توسعه پایدار گردشگری و تحول آفرینی در اقتصاد میراث»، «اقتصاد میراث و الزامات توسعه در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی»، «دیپلماسی، بازاریابی و برندسازی در گردشگری و اقتصاد میراث»، «نظام همکاری و تعامل میان ذی نفعان در گردشگری واقتصاد میراث»، «آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در گردشگری و اقتصاد میراث»، «رهیافت‌ها و مدل‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در اقتصاد میراث»، «نوآوری‌های سبز و فن‌آوری‌های نوین در گردشگری و اقتصاد میراث»، «معیارها و استانداردهای جهانی و ملی مستندسازی و نمایه‌سازی گردشگری و میراث»، «مدل‌ها و تجارب موفق هم‌افزایی گردشگری و اقتصاد میراث در سطح ملی و بین‌المللی» و «پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی ناشی از تجاری‌سازی میراث فرهنگی و طبیعی» محورهای این همایش هستند.

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