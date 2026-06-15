بهگزارش خبرنگار میراث آریا، نسرین لویمی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جلسهای با حضور نمایندگان ادارهکل میراثفرهنگی، اداره صنعت، معدن و تجارت، معاونت اقتصادی استانداری، متقاضیان و شماری از بانکهای عامل، روند بررسی و پیگیری پروندههای مرتبط با تسهیلات ستاد سفر رئیسجمهوری در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست اداره برنامهریزی، سرمایهگذاری و زیرساختهای اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: در این نشست، وضعیت فعلی پروندهها، نواقص موجود، موارد مربوط به کمکاری برخی بانکها و همچنین طرحهایی که باید عودت داده میشدند، اما این اقدام درباره آنها انجام نشده، به صورت دقیق بررسی شد.
او ادامه داد: هدف اصلی این جلسه، تعیین تکلیف پروندهها و تسریع در روند رسیدگی به تسهیلات مرتبط با سفر رئیسجمهوری بود تا موانع موجود در مسیر اجرای طرحها برطرف شود.
به گفته لویمی نمایندگان بانک سپه و بانک ملی نیز در این جلسه حضور داشتند و در روند بررسی پروندهها مشارکت کردند.
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