به گزارش خبرنگار میراثآریا، روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵در چهارمین روز از هفته صنایعدستی، مدیرکل میراثفرهنگی به همراه معاون صنایعدستی در نشستی صمیمانه با اعضای تعاونی «گوهر دستان» در شهرستان فردوس، ضمن بررسی دغدغههای هنرمندان، راهکارهای عملیاتی برای توسعه این صنعت ارائه کرد.
در این نشست، قدوسی، مدیرعامل تعاونی «گوهر دستان»، ضمن ارائه گزارشی از موفقیتهای این مجموعه در تولید و حضور در نمایشگاههای تخصصی، کمبود فضای کارگاهی، کمبود نقدینگی و مشکلات در روند دریافت تسهیلات بانکی را از مهمترین موانع پیشروی هنرمندان این تعاونی برشمرد.
سید احمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد این تعاونی در حوزه اشتغالزایی بانوان، اظهار کرد: تعاونیهای صنایعدستی نقشی کلیدی در رونق اقتصاد محلی و حفظ هنرهای بومی ایفا میکنند و حمایت از آنها در اولویت برنامههای ادارهکل قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در ادامه با بررسی چالشهای مطرح شده، ضمن تشریح راهکارهای قانونی، بر تداوم حمایتهای همهجانبه برای رفع مشکلات نقدینگی و بهبود فضای فعالیت این هنرمندان تأکید کرد.
کاظم شبنمزاده، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فردوس گفت: برگزاری چنین نشستهایی و تعامل مستقیم میان مسئولان و هنرمندان، ضمن ایجاد امیدواری، بستر لازم را برای تسریع در روند حل مشکلات و پویایی هرچه بیشتر هنر-صنعتهای دستی شهرستان فراهم میکند.
این نشست با توافقات انجام شده برای پیگیری امور حمایتی، با امیدواری هنرمندان عضو این تعاونی به گشایشهای پیشرو و توسعه تولیدات صنایعدستی در فردوس به پایان رسید.
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