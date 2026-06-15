به گزارش خبرنگار میراثآریا، میز خدمت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با هدف ارتباط مستقیم و چهرهبهچهره مسئولان با مردم و رسیدگی به مطالبات آنان شامگاه یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
علیرضا نصرآبادی، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان بیرجند و حسن فولادی، معاون صنایعدستی استان، در این میز خدمت حاضر بوده و به مراجعان پاسخ دادند.
علیرضا نصرآبادی گفت: به دلیل موقعیت مکانی و دسترسی آسان میدان آیینی شهید امام خامنهای، حجم قابل توجهی از درخواستها و مسائل مطرح شده توسط شهروندان، بر دو محور کلیدی «ضوابط ساختوساز در بافت تاریخی» و «نحوه دریافت تسهیلات حمایتی صنایعدستی و گردشگری» متمرکز بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیرجند با اشاره به اهمیت انتخاب فضاهای عمومی و پرتردد شهر برای برپایی میز خدمت، اظهار کرد: میدان آیینی شهید امام خامنهای به دلیل حضور گسترده شهروندان، فضایی مناسب برای شنیدن بیواسطه دغدغهها و ارائه راهنماییهای لازم بود.
او افزود: در این برنامه، علاوه بر ارائه مشاوره در خصوص طرحهای گردشگری و صنایعدستی، تلاش شد تا به طور ویژه به نگرانیهای ساکنان بافتهای تاریخی رسیدگی شده و راهکارهای قانونی برای حل مشکلات آنان تشریح شود.
نصرآبادی گفت: این اقدام در راستای تقویت تعامل با شهروندان و رسیدگی مؤثر به مسائل مرتبط با میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام شد.
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