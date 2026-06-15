به گزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا نصرآبادی گفت: نمایشگاه صنایعدستی و محصولات بومی به مناسبت هفته ملی صنایعدستی و با هدف معرفی و ترویج فرهنگ و هنر منطقه، از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۹ خرداد ماه سال جاری در محل بازارچه صنایعدستی باغ و عمارت جهانی اکبریه برپا خواهد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیرجند با اشاره به همکاریهای صورت گرفته در برگزاری این رویداد فرهنگی، افزود: این نمایشگاه با همت شرکت تعاونی نگارینه دست ساز شرق و با همکاری حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه و دانشگاه بیرجند برگزار میشود. هدف نمایش تنوع فرهنگی غنی شهر بیرجند و معرفی دستاوردهای هنرمندان و صنعتگران این منطقه است.
او ادامه داد: در این نمایشگاه، علاوه بر عرضه محصولات متنوع صنایع دستی و بومی، فرصتی برای بازدیدکنندگان فراهم میشود تا از نزدیک با غذاهای محلی و طعمهای دلپذیر منطقه آشنا شوند. این رویداد فرصتی مغتنم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و معرفی فرهنگ بومی بیرجند به علاقهمندان و گردشگران است.
نصرآبادی از عموم مردم و دوستداران فرهنگ و هنر دعوت کرد: تا با حضور در این نمایشگاه، از آثار هنرمندان حمایت کرده و از نزدیک شاهد جلوههایی از هنر و فرهنگ غنی منطقه باشند. این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ برای بازدید علاقهمندان دایر خواهد بود.
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