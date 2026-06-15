به گزارش خبرنگار میراثآریا، مراسم افتتاحیه کارگاه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی روز یک شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد. در این مراسم، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، فرماندار فردوس، معاون صنایعدستی، نمایندگان بنیاد علوی و برکت، و جمعی از مدیران محلی، ضمن بازدید از بخشهای مختلف کارگاه، از تلاشها در جهت توسعه صنایعدستی شهرستان قدردانی کردند.
سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: این کارگاه تراش سنگ که با سرمایهگذاری یک میلیارد تومانی راهاندازی شده، به طور مستقیم برای ۴ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، با اشاره به آمار چشمگیر راهاندازی ۱۸۰ کارگاه صنایعدستی و گوهرسنگ در فردوس طی سال ۱۴۰۴، بر پیگیری مستمر برنامههای آموزشی، توسعه بازار، حضور در نمایشگاههای تخصصی و حمایت همهجانبه از هنرمندان تأکید کرد.
او در ادامه، به اقدامات حمایتی دولت در این بخش اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۸۰ کارگاه صنایعدستی شهرستان فردوس اختصاص یافته است. این تسهیلات با هدف تقویت بنیه اقتصادی تولیدکنندگان و رفع موانع موجود پرداخت شده و نشاندهنده اراده جدی مسئولان برای رونقبخشی به این بخش است.
برآبادی راهاندازی این حجم از کارگاهها در سال جاری را گامی بلند در راستای تبدیل فردوس به یکی از قطبهای اصلی صنایعدستی و گوهرسنگهای قیمتی در سطح استان و کشور دانست.
مهدی استیری، فرماندار شهرستان فردوس، نیز در این مراسم بر اهمیت صنایعدستی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد محلی تأکید کرد و گفت: حمایت از صنایعدستی نه تنها راهبردی کلیدی برای ایجاد اشتغال پایدار در منطقه است، بلکه بستری ارزشمند برای معرفی ظرفیتها و هنر اصیل مردمان این دیار به سطح ملی و بینالمللی محسوب میشود. لذا دولت با ارائه تسهیلات حمایتی، توسعه و ترویج این هنر-صنعت را برای تحقق اشتغالزایی حداکثری با جدیت دنبال میکند.
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