به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیداحمد برآبادی در دیدار با خانواده مرحوم ذوالفقار بیتانه، روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه رفیع استاد بیتانه در حفظ و انتقال هنرهای اصیل بومی، بهویژه در زمینه ساخت و نواخت سازهای سنتی همچون دوتار، گفت: ثبت هنر این استاد در فهرست آثار ملی و شناخته شدن ایشان به عنوان «گنجینه زنده بشری» نشاندهنده اهمیت بیبدیل نقش او در پاسداری از میراثفرهنگی و هنری منطقه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با بیان اینکه تداوم این هنرهای ارزشمند نیازمند حمایت جدی و برنامهریزی مستمر است، افزود: وظیفه ماست که از چنین میراث گرانبهایی حفاظت کرده و آن را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
برآبادی ضمن ابراز همدلی و همدردی با خانواده این هنرمند فقید، بر اهمیت انتقال دانش و مهارت وی به نسل جوان تأکید کرد و قول مساعدت و پیگیری برای رفع موانع موجود و صیانت از این هنر به عنوان بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی استان را داد.
در این دیدار، فرزندان مرحوم بیتانه نیز ضمن بیان مشکلات و دغدغههای موجود در مسیر توسعه و ترویج هنر پدربزرگوارشان، خواستار حمایت بیشتر مسئولان و ارائه تسهیلات لازم شدند.
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