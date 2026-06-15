۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۸

دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی با خانواده استاد ذوالفقار بیتانه در هفته صنایع‌دستی

دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی با خانواده استاد ذوالفقار بیتانه در هفته صنایع‌دستی

به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با خانواده مرحوم ذوالفقار بیتانه، هنرمند برجسته موسیقی و سازسازی استان، دیدار و از مقام شامخ او تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیداحمد برآبادی در دیدار با خانواده مرحوم ذوالفقار بیتانه، روز یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه رفیع استاد بیتانه در حفظ و انتقال هنرهای اصیل بومی، به‌ویژه در زمینه ساخت و نواخت سازهای سنتی همچون دوتار، گفت: ثبت هنر این استاد در فهرست آثار ملی و شناخته شدن ایشان به عنوان «گنجینه زنده بشری» نشان‌دهنده اهمیت بی‌بدیل نقش او در پاسداری از میراث‌فرهنگی و هنری منطقه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه تداوم این هنرهای ارزشمند نیازمند حمایت جدی و برنامه‌ریزی مستمر است، افزود: وظیفه ماست که از چنین میراث گران‌بهایی حفاظت کرده و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

برآبادی ضمن ابراز همدلی و همدردی با خانواده این هنرمند فقید، بر اهمیت انتقال دانش و مهارت وی به نسل جوان تأکید کرد و قول مساعدت و پیگیری برای رفع موانع موجود و صیانت از این هنر به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی استان را داد.

در این دیدار، فرزندان مرحوم بیتانه نیز ضمن بیان مشکلات و دغدغه‌های موجود در مسیر توسعه و ترویج هنر پدربزرگوارشان، خواستار حمایت بیشتر مسئولان و ارائه تسهیلات لازم شدند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032502249
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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