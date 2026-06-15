به گزارش خبرنگار میراثآریا، به مناسبت هفته صنایعدستی، مدیرکل میراثفرهنگی استان به همراه معاون صنایعدستی از کارگاه تنورسازی برادران «خزافمقدم» روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ بازدید کردند تا ضمن بررسی روند تولید، از نزدیک با ظرفیتها و چالشهای این صنعت بومی آشنا شوند.
کاظم شبنمزاده، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فردوس در حاشیه این بازدید اظهار کرد: برادران خزافمقدم با بیش از سه دهه فعالیت مستمر، توانستهاند این هنر-صنعت اصیل را به جایگاه شایستهای برسانند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فردوس افزود: این کارگاه نه تنها در معرفی ظرفیتهای فرهنگی فردوس نقش بسزایی دارد، بلکه کیفیت بالای محصولات تولیدی آن موجب شده تا تقاضای گستردهای از سوی استانهای خراسان، سمنان، یزد و سایر نقاط کشور برای محصولات این مجموعه وجود داشته باشد.
سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسان جنوبی، ضمن تأکید بر جایگاه صنایعدستی در اقتصاد و فرهنگ منطقه گفت: صنایعدستی شناسنامه و هویت هر دیار است و حمایت از هنرمندان این عرصه، در واقع سرمایهگذاری برای حفظ میراث ناملموس و ایجاد اشتغال پایدار محسوب میشود.
او تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی در راستای وظایف ذاتی خود، رفع موانع تولید، تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و ایجاد بسترهای آموزشی و بازاریابی را با هدف ترغیب نسل جوان به تداوم هنرهای بومی در اولویت قرار داده است.
برآبادی با بیان اینکه توسعه صنایعدستی با رویکرد صادراتمحور یکی از راهکارهای اصلی شکوفایی اقتصاد محلی است، خاطرنشان کرد: پیوند صنایعدستی با صنعت گردشگری میتواند ظرفیتهای اقتصادی این بخش را چندین برابر کند؛ لذا وظیفه داریم از تمامی ظرفیتهای موجود برای دیده شدن محصولات هنرمندان و حمایت همهجانبه از آنها استفاده کنیم.
در پایان این دیدار، به پاس سه دهه تلاش مستمر و هنرمندانه، با اهدای لوح تقدیر از برادران خزافمقدم به عنوان پیشکسوتان برجسته حوزه صنایعدستی تجلیل شد.
انتهای پیام/
نظر شما