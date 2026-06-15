به گزارش خبرنگار میراثآریا، رویداد یکروزه برپایی بازارچه صنایعدستی «گذر سپهر» که با همت موسسه توانمندسازی سپهر و همکاری اداره میراثفرهنگی شهرستان قاین روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، فضایی برای تعامل مستقیم هنرمندان با مردم فراهم کرد.
حمید عباسزاده رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات گفت: در این بازارچه که به مدت ۳ ساعت در محل خانه تاریخی صمدی میزبان بازدیدکنندگان بود، ۱۹ کسبوکار خرد و هنری به عرضه محصولات خود پرداختند. رشتههای متنوعی از جمله جاجیمبافی، چرمدوزی، بخارادوزی، سفال و سرامیک در این غرفهها به نمایش درآمد که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات ضمن ارزیابی مثبت این رویداد، اظهار کرد: برگزاری گذر سپهر فراتر از یک نمایشگاه فروش، فرصتی مغتنم برای معرفی هنرمندان، تقویت روابط اجتماعی و زمینهای برای تجربههای تازه کسبوکار بود.
او با اشاره به مشارکت اقشار مختلف در این رویداد خاطرنشان کرد: حضور غرفهداران با سطوح مختلف تجربه، از هنرمندان باسابقه تا کسبوکارهای نوپا و حتی مشارکت پرشور کودکان در کنار مادرانشان برای معرفی محصولات، از جلوههای زیبای این بازارچه بود که ذوق و جدیت فراوانی را به فضای گذر سپهر بخشیده بود.
عباسزاده ضمن تقدیر از بنیاد سپهر برای اجرای این برنامه افزود: بازخوردها نشان میدهد که بسیاری از بازدیدکنندگان برای نخستینبار از این گذر و محصولات ارائهشده در آن بازدید کردند. این گفتوگوهای میان مردم و صاحبان کسبوکارهای خانگی، بهترین راه برای آشنایی جامعه با هویت بومی و خدمات هنری شهرستان است.
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