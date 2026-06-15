به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: در نشستی با رئیس و معاونان سازمان اوقاف و امور خیریه استان، معاون شهرسازی شهرداری اراک و رئیس شهرداری بافت تاریخی، به بررسی موضوعات مشترک و ظرفیتهای همکاری میان دستگاههای مرتبط پرداخته شد.
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: در این دیدار، موضوعات مختلف حوزههای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسهیل اجرای برنامههای مشترک، حفظ و احیای بافتهای تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از فعالان صنایعدستی بررسی شد.
او با تأکید بر اهمیت تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: همکاری و هماهنگی بین نهادهای مرتبط نقش مؤثری در رفع مسائل مشترک، صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی و ایجاد بسترهای مناسب برای رونق گردشگری و صنایعدستی استان خواهد داشت.
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