به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با هفته صنایع دستی و گرامیداشت روز شهدای اقتدار، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی به همراه جمعی از مسئولان شهرستان فردوس، با خانواده شهید صانعیپور، صنعتگر نامی این شهرستان، دیدار و یاد و خاطره او را گرامی داشتند.
در این دیدار صمیمانه که با هدف تکریم مقام شهدا و جامعه هنرمندان صنایع دستی روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، به همراه فرماندار فردوس، معاون صنایع دستی استان و مسئول دفتر نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی، با خانواده شهید صانعیپور گفتگو کردند.
مسئولان حاضر در این دیدار، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید صانعیپور، یاد و خاطره او و تمامی شهدای اقتدار را گرامی داشتند. شهید صانعیپور به عنوان یکی از صنعتگران متعهد و توانمند شهرستان فردوس، در رشته تخصصی گوهرسنگها فعالیت داشت و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است.
سید احمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در این دیدار با تأکید بر اهمیت زنده نگهداشتن یاد شهدا، اظهار کرد: شهدا چراغ راه ما هستند و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه هنری و صنعتگران، رسالتی خطیر است. شهید صانعیپور تنها یک صنعتگر نبود، بلکه نمادی از پیوند هنر، تعهد و غیرت ایرانی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: پاسداشت مقام شهدا در هفته صنایعدستی، فرصتی است تا ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، از جایگاه هنرمندانی چون شهید صانعیپور که با دستان هنرمند خود، اصالت و هویت ایرانی را در قالب صنایعدستی تجلی میبخشند، قدردانی کنیم. ما خود را مدیون خون شهدای اقتدار میدانیم و همواره در تلاش خواهیم بود تا مسیر هنرمندانی چون شهید صانعیپور را با ارتقای سطح صنایع دستی منطقه زنده نگه داریم.
او همچنین از نامگذاری برنامههای صنایعدستی شهرستان فردوس به نام این شهید خبر داد تا یاد و خاطره ایشان بیش از پیش گرامی داشته شود.
مهدی استیری فرماندار شهرستان فردوس نیز در این دیدار، با اشاره به جایگاه رفیع شهید صانعیپور در جامعه هنری شهرستان، تصریح کرد: شهید صانعیپور نه تنها یک صنعتگر زبردست در رشته گوهرسنگها، بلکه الگوی تمامعیار اخلاق، مردمداری و روحیه جهادی بود. خدمات ارزنده این شهید بزرگوار در معرفی ظرفیتهای فرهنگی شهرستان، به ویژه نقش پررنگ ایشان در رونق و غنای موزه مردمشناسی فردوس، بر کسی پوشیده نیست و یاد و نام ایشان به عنوان یک هنرمند متعهد در حافظه تاریخی این دیار باقی خواهد ماند.
فرماندار شهرستان فردوس در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از خانوادههای معظم شهدا، بهویژه صنعتگران شهید، تکلیفی است که همه مسئولان بر عهده دارند تا فرهنگ ایثار با هنرِ صنعتگران پیوند خورده و نسلهای آینده با این الگوهای درخشان آشنا شوند.
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