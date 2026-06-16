معرفی برگزیدگان جشنواره طعم امید ۶ راهیافته به مرحله کشوری

به گزارش خبرنگار میراث آریا حیدرعلی زاهدیان نژاد گفت: مسابقه نهایی این جشنواره منطقه‌ای، امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ به میزبانی هتل رز شهر صدرا و با رقابت فشرده هنرمندان استان‌های فارس، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار گردید.

معاون گردشگری استان فارس با اشاره به سطح بالای کیفی مسابقات و دقت نظر هیئت داوران، نتایج نهایی را اعلام کرد و گفت: در گروه نابینایان فاطمه همایون از استان فارس، در گروه جسمی – حرکتی؛ فریده شعیبی از استان خوزستان و در گروه سندروم داون؛ فاطمه ذاکری از استان بوشهر عناوین برتر را به خود اختصاص دادند و به مرحله کشوری راه یافتند.

زاهدیان نژاد خاطرنشان کرد:3 برگزیده این مرحله، ضمن دریافت جوایز نفیس، به عنوان نمایندگان منطقه ۶ کشور به مرحله نهایی و کشوری مسابقات طعم امید راه یافتند تا برای کسب عنوان قهرمانی ایران با برگزیدگان سایر مناطق به رقابت بپردازند.

او افزود: علاوه بر نفرات برتر، با نظر هیئت داوران، ساناز نویدفر از استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به دلیل مهارت چشمگیر، شایسته دریافت جایزه ویژه جشنواره شناخته شد.

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